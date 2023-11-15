«Иначе вымрем»: Демограф Крупнов объяснил важность внедрения предмета семьеведение

В 2024 учебном году в российских школах может появиться новый предмет — семьеведение. В специально созданных учебниках подросткам объяснят, как принимать себя, научат основам психологии и педагогики, а также начнут знакомить с основами института семьи. Об этом рассказала председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в интервью для «РИА Новости».