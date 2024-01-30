Инспекторы ГУСТ напомнили о правилах использования газа в квартире

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Газовая безопасность в квартире и доме: рассказываем про обязанности управляющей компании. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Сотрудники ГУСТ МО рассказали какие обязанности должна выполнять управляющая компания в безопасном использовании газового оборудования.
Кроме этого, УК обязаны оказывать специалистам газовой службы помощь при проведении ремонта и техобслуживания газового оборудования.
Стоит отметить, что при подозрениях на утечку газа или неисправности оборудования необходимо выключить электроприборы и сообщить в службу 112.
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«Одной из ключевых задач управляющих компаний является контроль за состоянием внутридомовых газопроводов, дымовых и вентиляционных каналов. В отопительный период управляющие компании внимательно следят за состоянием оголовков дымовых и вентиляционных каналов, чтобы не допустить обмерзания или закупорки. Не реже одного раза в 10 рабочих дней управляющие компании проводят проверку загазованности подвалов и технических этажей с фиксацией результатов контроля в журнале с указанием даты, помещений и лиц, которыми проводилась проверка», — поделились инспекторы.
Стоит отметить, что при подозрениях на утечку газа или неисправности оборудования необходимо выключить электроприборы и сообщить в службу 112.
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Мира Полтева