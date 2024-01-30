Инспекторы ГУСТ напомнили о правилах использования газа в квартире

Сразу два села в Белгородской области попали под обстрел украинских беспилотников. Пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Сразу два населенных пункта в Грайворонском городском округе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Пострадавших нет», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в селе Мокрая Орловка из-за взрыва повреждение получил взрывом поврежден КАМАЗ, а также линия газоснабжения. В селе Дроновка пострадал экскаватор и линия электроснабжения. В настоящее время электричество отсутствует на двух улицах. Сотрудники оперативных и аварийных служб уже приступили к ликвидации последствий обстрелов.