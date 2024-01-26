В Подмосковье с начала января прочистили более 400 мусоропроводов

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
430 заявок по устранению засоров в мусоропроводах отработали с начала месяца управляющие компании Московской области под контролем сотрудников жилищного надзора, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«Засоры в мусоропроводах ликвидируют разными способами, в зависимости от сложности случая. В самых тяжёлых ситуациях для того, чтобы убрать застрявший мусор, приходится убирать стенку мусоропровода, а затем восстанавливать конструкцию», — отмечается в сообщении.
Больше всего заявок на прочистку мусоропровода в январе поступило от жителей Химок — 55. На втором месте по этому показателю оказался Пушкинский округ с 38 заявками. Третье место досталось Королёву (35 заявок). Из Люберец и Коломны пришло 29 и 24 заявки соответственно, а от жителей Балашихи, Подольска, Домодедова и Одинцова поступило по 23 заявки.
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Лев Каштанов