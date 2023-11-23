Ирина Фаевская приняла участие во всероссийском координационном совете

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская приняла участие в обсуждении вопросов по защите прав молодежи на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.