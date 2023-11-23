Ирина Фаевская приняла участие во всероссийском координационном совете

Фото:пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области
Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская приняла участие в обсуждении вопросов по защите прав молодежи на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
Всероссийский координационный совет прошел в Доме прав человека.
В мероприятии приняли участие уполномоченные по правам человека в субъектах РФ, члены молодежных советов, представители Минобороны России, «Росмолодежи» и федеральных органов власти.
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В мероприятии приняли участие уполномоченные по правам человека в субъектах РФ, члены молодежных советов, представители Минобороны России, «Росмолодежи» и федеральных органов власти.
«В этом году мы провели встречи со старшеклассниками из разных муниципалитетов, рассказали им о деятельности омбудсмена и его аппарата, а также о существующих правах и обязанностях. <…> Мы будем продолжать эту работу, чтобы права и интересы молодежи были обеспечены, в противном случае приложим все усилия для их восстановления», — поделилась Ирина Фаевская.Стоит отметить, что Молодежный совет проводит систематическую работу с подрастающим поколением,в рамках которой устраивают различные мастер-классы и экскурсии для студентов и школьников.
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Мира Полтева