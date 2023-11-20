В Подмосковье провели лекции по правовой грамотности детей

В Подмосковье прошли просветительские мероприятия по повышению уровня правовой грамотности детей и подростков. Юридические консультаций по вопросам прав детей, опеки, попечительства и детскородительских отношений прошли 20 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской.