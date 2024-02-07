Ирина Роднина не считает дисквалифицированную Валиеву олимпийской чемпионкой

Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина не считает дисквалифицированную за допинг Камиллу Валиеву победительницей Олимпиады в Токио.
На вопрос корреспондента издания, считает ли она дисквалифицированную российскую фигуристку олимпийской чемпионкой, Роднина ответила, что таковой Валиева является разве что в сердцах её преданных болельщиков. Жившая 12 лет в США великая спортсменка не считает Камиллу достойной высшей награды зимних Олимпийских игр.
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Александр Бойцов