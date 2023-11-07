Роднина заявила, что в деле Валиевой нужно было «покрасивее врать»

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что в допинговом деле Камилы Валиевой виновата российская сторона. Об этом сообщает Sport24.
Напомним, слушания в CAS по делу 17-летней фигуристки Камилы Валиевой возобновятся 9 ноября. Так, ISU, ВАДА и РУСАДА оспаривают решение независимого дисциплинарного комитета российского агентства, который не нашел вины спортсменки в положительной допинг-пробе.
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