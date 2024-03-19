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Историк Преснов рассказал, как благодаря русским воинам появилось понятие «бистро»

Историк Преснов: русские подгоняли официантов в Париже, так родилось «бистро»
19 марта 2024, 08:26
Фото: iStock/fizkes

Фото: iStock/fizkes

Директор музея «Бородинская панорама» Владимир Преснов в беседе с РИА Новости сообщил, что русские солдаты подгоняли неторопливых парижских официантов в 1814 году словами «быстро», так появилось французское название кафе быстрого обслуживания «бистро».
По словам Преснова, российским воинам обслуживание и готовка блюд в заведениях Парижа по сравнению с отечественными казались слишком медленными. По этой причине солдаты поторапливали французский персонал словами «быстро» или «быстрей».

Напомним, 19 марта исполняется ровно 210 лет, как русские войска в составе 6-й антинаполеоновской коалиции взяли штурмом Париж.


Ранее сообщалось, что на территории Московской области открылся новый ресторан авторской кухни. Ресторан сети «Горошек» открылся в Королёве, особенностью которого является уютная камерная атмосфера.

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#париж
#солдаты
#ресторан
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Мужчина рассказал о неожиданной причине потери сексуального влечения к жене
Мужчина потерял сексуальный интерес к жене после пластической операции на лице
19 марта 2024, 08:31

Фото: iStock/stefanamer

Мужчина потерял к жене сексуальное влечение после того, как она увеличила губы и сделала подтяжку лица и шеи. Об этой проблеме он рассказал на форуме Reddit.
Пользователь под ником r/AITAH рассказал, что изначально не был рад решению жены сделать пластическую операцию на лице, однако препятствовать ей не стал.

По его словам, даже после нескольких месяцев он так и не смог привыкнуть к новой внешности супруги. Мужчина пожаловался, что боится смотреть на неё и занимался с ней сексом только в темноте или вовсе старался избегать интимной близости.

«Она не выдержала и спросила, есть ли у меня роман. Я ответил, что нет. Она попросила посмотреть мой телефон. Я разблокировал его и передал. Я не беспокоился, что она что-нибудь найдет, потому что находить было нечего», — рассказал мужчина.

В итоге он был вынужден признаться, что новое лицо супруги ему не понравилось. Тогда жена перестала с ним разговаривать. При этом мужчина отметил, что продолжает любить свою жену, но теперь, по его словам, она похожа на синюю инопланетянку из «Пятого элемента».

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#телефон
#супруги
#мужчина
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Раскрыта зарплата командира атомной подлодки ВМФ России
Командир атомной подлодки ВМФ сегодня получает до 400 тысяч рублей
19 марта 2024, 07:14

Фото: iStock/razihusin

На сегодняшний день зарплата командира атомной подводной лодки достигает 400 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.
«За последние несколько лет зарплата подводников ВМФ РФ выросла значительно и сегодня составила до 400 тысяч рублей у командира атомохода в звании капитана первого ранга», — говорится в сообщении.

При этом оплата труда командира дизельной подлодки в звании капитана второго ранга составляет порядка 300 тысяч рублей. При этом этот размер зависит ещё и от степени оперативного использования подлодки: чем чаще это происходит, тем больше выходит и денег.

Напомним, 19 марта в России отмечают день моряка-подводника. Всего в боевом составе ВМФ числится несколько десятков атомных подводных лодок. Однако точно число засекречено, так как среди них есть подлодки специального назначения.

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#зарплата
#вмф
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#рф
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«Водителей превратили в дойную корову»: адвокат рассказал о новом законе для автомобилистов
Адвокат Ольшанский: законы для автомобилистов с каждым днем ужесточаются
19 марта 2024, 07:00

Фото: istockphoto.com/igoriss

В России с 1 апреля 2024 года изменится порядок проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений.
Когда поправки вступают в силу, кого они коснутся в первую очередь, и почему юристы считают, что изменения в законе приведут к «поборам», в беседе с «Радио 1» рассказал адвокат, вице-президент движения «Автомобилисты России» Леонид Ольшанский.

По его словам, поправки, которые касаются автомобилистов, с каждым днем ужесточаются.

«Растут поборы в сфере ОСАГО, увеличивается количество платных парковок. В нарушение гражданского законодательства берется серьезный штраф за то, что человек проспал и не заплатил за платную парковку. По российскому законодательству, в течение первых 20 дней можно оплатить половину штрафа, в региональном законодательстве такой льготы не предусмотрено», — объяснил Ольшанский.

Он рассказал, что новые поправки предусматривают сдачу экзамена для тех автомобилистов, кто приехал из другой страны, в том числе из СНГ.

«Если ты приехал из какой-либо страны, в том числе из СНГ, то год ты можешь поездить, а потом экзаменовка, но только в том случае, если речь идет о легковом автомобиле. Если человек захочет управлять автобусом или тяжелым грузовиком, то ему снова предстоит переучиваться в автошколе. Поэтому водителей превратили в дойную корову, суды завалены жалобами автомобилистов», — подчеркнул адвокат.

На вопрос о том, коснутся ли изменения в законодательстве тех, у кого уже есть водительские удостоверения, но их срок подходит к концу, Ольшанский ответил, что поправки прежде всего введены для тех, кто получает права впервые или прибыл из других стран. При этом эксперт добавил, что законодательство стремительно меняется, и вскоре могут быть включены и другие нормы.

Ольшанский также напомнил, что прежде президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что все принимаемые законы должны проверяться на предмет коррупции.

«Президент России Владимир Путин несколько лет назад сказал о том, что мы должны каждый документ анализировать на предмет взяткоемкости и коррупционности. К словам президента нужно прислушиваться тем, кто плодит репрессии и выкачивает деньги с автомобилистов», — заключил юрист.

Новые правила получения водительского удостоверения


В соответствии с поправками, к экзаменам в ГИБДД с первого апреля 2024 года будут допускаться выпускники только проверенных автошкол. Кандидатам в водители разрешат чаще ошибаться при сдаче практического экзамена. Количество штрафных баллов увеличат с пяти до семи.

Также будет увеличен срок пересдачи экзаменов в ГИБДД после трех неудачных попыток составит от шести до девяти месяцев. В настоящее время на четвертую пересдачу можно идти после истечения одного-трех месяцев.

Нововведения также обяжут автовладельцев сменить иностранные водительские права. Это нужно будет сделать в течение одного года с момента получения гражданства или вида на жительство в РФ.

Еще одним изменением станет обязательное предъявление СНИЛС при сдаче документов в ГИБДД для прохождения экзаменов.

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«Город – сплошные руины»: Жители приграничного Грайворона – об обстрелах
Жители Грайворона: Город превратился в сплошные руины
19 марта 2024, 05:32

Фото: iStock/Standart

Ситуацию в приграничном городе Грайворон Белгородской области, который за последние несколько дней неоднократно подвергался обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), местные жители в беседе с «Lenta.ru» назвали «городом в руинах».
«Весь город — это почти одни сплошные руины. Центр разбит, больницы. Дроны летают, скидывают [снаряды] на гражданские машины… С 12 марта начались бомбежки, люди стали садиться в машины и просто уезжать. И ничего не прекращается с того момента. Кто не успел выехать — пока находятся в городе, сидят в подвалах», – рассказала местная жительница Татьяна.

12 марта обстрелы продолжались весь день, не прекращаясь ни на минуту, а 14 марта это «стало вообще невыносимо», люди бежали из района, добавила она.

По словам Алины, которая живет в Белгородской области, ее семья живет недалеко от Грайворона. В их доме уже несколько дней нет электричества и воды. Женщина пожаловалась, что боится выходить из дома, потому что ее машину атакуют беспилотники-камикадзе.

«Пока связь есть, договорились связываться два раза в день, не всегда с первого раза можно дозвониться. По Грайворонскому району постоянно лупят ракетами, БПЛА, это с 12 марта и днем, и ночью», – сообщила она.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали восемь воздушных целей над Белгородом.

До этого Министерство обороны РФ сообщило, что силы ПВО сбили над Белгородской областью четыре беспилотника самолетного типа и семь ракет, выпущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».

17 марта снаряд попал в дом на улице Зареченской в Белгороде, в результате чего пострадали ребенок и 44-летний мужчина.

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Reuters: ООН заявила о неизбежности голода в секторе Газа
19 марта 2024, 04:37

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Крайняя нехватка продовольствия в некоторых частях сектора Газа уже превысила уровень голода, и массовая гибель теперь неизбежна без немедленного прекращения огня и увеличения поставок продовольствия. Об этом сообщает агентствo Reuters со ссылкой на комплексную классификацию этапов продовольственной безопасности (IPC), на которую опирается Продовольственная организация ООН (ФАО).
В понедельник IPC заявила, что с середины марта по середину июля, при наиболее вероятном сценарии и при условии обострения войны, включая наземное наступление в городе Рафах, ожидается, что половина населения Газы, или 1,11 миллиона человек, столкнутся с катастрофическими условиями.

«В настоящее время прогнозируется и неизбежен голод на севере Газы и в мухафазах Газа, и ожидается, что он проявится в течение прогнозируемого периода с середины марта 2024 года по май 2024 года», — говорится в свежем отчёте IPC.

Для объявления голода по крайней мере 20% населения должны испытывать крайнюю нехватку продовольствия, при этом каждый третий ребенок страдает от острого недоедания, а два человека из каждых 10 000 ежедневно умирают от голода или от недоедания и болезней.

За последние 13 лет голод объявлялся дважды: в Сомали в 2011 году и в некоторых частях Южного Судана в 2017 году.

В конце декабря в IPC заявили, что ситуация в Газе уже превысила 20-процентный порог. В отчёте говорится, что оставшиеся два порога - количество детей, страдающих от острого недоедания, и количество людей, ежедневно умирающих от голода или от недоедания и болезней - “также могут быть в какой-то момент превышены” в ближайшие месяцы.

ООН изучает вопрос об использовании Израилем голода как оружия войны в Газе. Об этом заявил на брифинге заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы главной международной организации Карл Скау. Он добавил, что голод в регионе во многом провоцируют удары армии Израиля по объектам гражданской инфраструктуры, включая местные пекарни.

14 декабря в ООН сообщили, что инфраструктура в Газе разрушена и это место теперь не является пригодным для жизни. Такая картина наблюдается в том числе на юге анклава и в Рафахе.

Число жителей сектора Газа, погибших с момента эскалации 7 октября в результате ударов Израиля, возросло до 18,6 тысяч. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения сектора Газа. Отмечается, что порядка 50,6 тысяч человек пострадали. В ведомстве подчеркнули, что за последние часы в больницы Газы привезли более 190 тел погибших и почти 500 раненых. По информации министерства, многие пострадавшие все еще находятся под завалами.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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#сектор газа
#оон
#голод
#палестина
#продовольствие
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ЦЕРН в ноябре прекратит сотрудничество с 500 специалистами, связанными с Россией
19 марта 2024, 03:54

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН), создавшая Большой адронный коллайдер, с 30 ноября 2024 года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. Об этом в интервью РИА Новости рассказал представитель ЦЕРН Арно Марсолье.
«На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе. Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года», — рассказал Марсолье.

После прекращения сотрудничества, задачи на Большом адронном коллайдере будут выполнять другие группы.

Арно Марсолье также отметил, что в настоящее время Россия уже не финансирует ни сам ЦЕРН, ни его исследования.

В декабре 2023 года директор Института ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения РАН Павел Логачев сообщил, что специалисты института продолжат сотрудничество с ЦЕРН до 2024 года, но передадут дела коллегам из других стран.

ЦЕРН является крупнейшей лабораторией физики высоких энергий в мире. Построенный в нём Большой адронный коллайдер был создан с участием физиков из различных стран, включая Россию. Одним из ключевых результатов работы на БАК было доказательство существования бозона Хиггса.

Институты Российской академии наук по требованию Минобрнауки собирают поименный список участников всех международных научных мероприятий за нынешний год как с российской, так и с иностранной стороны, пишут «Ведомости». Необходимо указать официальное название мероприятия, контингент участников, перечень стран, из которых прибыли участники, и их число. Также потребовали пофамильный список сотрудников института, участвующих в мероприятии, и иностранцев.

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#физика
#исследование
#ученые
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На Музее Победы в Москве зажглась инсталляция «Крым. Россия. Севастополь»
19 марта 2024, 03:39

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

200-метровая световая инсталляция «Крым. Россия. Севастополь» зажглась под звуки государственного гимна РФ на фасаде столичного Музея Победы в честь 10-летнего юбилея воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает газета «Известия».
По словам генерального директора Музея Победы Александра Школьника, инсталляция олицетворяет собой безусловную поддержку гражданами президента России, «благодаря которому сегодняшняя знаменательная дата навеки вписана в новейшую историю государства как символ нашего единства».

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила в Telegram, что на митинг-концерт «10 лет в родной гавани» на Красной площади в Москве, приуроченный к юбилею «Крымской весны» и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, приняли участие более 80 тысяч человек.

Напомним, что 16 марта 2014 года прошел референдум о вхождении в состав России Крыма и города Севастополя. Это решение поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. А через два дня, 18 марта, президент Путин и руководство этих двух регионов подписали документы о вхождении в состав Российской Федерации.

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#крым
#севастополь
#россия
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Россиянин взыскал с государства миллионы рублей за незаконное содержание в СИЗО
Житель Петербурга взыскал с государства ₽4 млн за незаконное содержание в СИЗО
19 марта 2024, 03:20

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Житель Санкт-Петербурга Иван Горностаев взыскал с государства 4 миллиона рублей в качестве компенсации за психологический ущерб, причиненный незаконным уголовным преследованием, после которого он находился более четырех лет в СИЗО, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Согласно иску Горностаева в Министерство финансов РФ, по решению Ленинградского областного суда по уголовному делу 2022 года он был оправдан с правом на реабилитацию. Однако он был заключен под стражу на четыре года, восемь месяцев и 15 дней.

«В момент задержания мне было 25 лет, у меня была любимая семья, хорошая работа, отменное здоровье. Освободили меня, когда мне исполнилось 30 лет, теперь у меня нет ничего из вышеперечисленного», — указал осужденный в заявлении.

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#суд
#судья
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#тюрьма
#санкт-петербург
#жалобы
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Американский город Велда-Сити остался полностью без сотрудников полиции
19 марта 2024, 03:13

Фото: iStock/Antonprado

Полицейское управление американского города Вельда-Сити в штате Миссури заявило, что все без исключения его сотрудники подали в отставку. Об этом сообщает Telegram-канал телеканала 360.
«Говоря от имени всего персонала полиции города Вельда-Сити, для нас действительно было честью и удовольствием служить и защищать граждан как Вельда-Сити, так и Флор-Делл-Хилл», — отметили в департаменте полиции штата.

В Вельда-Сити проживает 1178 человек, а во Флорделл-Хиллз, согласно последним доступным данным переписи — около 718 человек.
В полицейском управлении города Вельда в этих общинах работали пять сотрудников на полную ставку и семь - на полставки.

Департамент возложил ответственность за отставки и последующее расформирование непосредственно на Совет старейшин города Вельда, заявив, что финансовые проблемы муниципальных властей привели к решению передать полицейские услуги на аутсорсинг.

«У вас было три офицера, работавших семь дней в неделю, которые не получили ни благодарности, ни даже признания работы и преданности делу», — написал один из стражей порядка в социальной сети.

Сейчас обеспечение правопорядка в обеих общинах временно возложено на полицейское управление города Пейдждейла, начальник полиции которого Энтони Хаклберри уже подчеркнул, что он сам и его сотрудники «готовы обеспечить бесперебойное функционирование правоохранительных органов».

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#сша
#полицейские
#зарплаты
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