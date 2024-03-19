Историк Преснов рассказал, как благодаря русским воинам появилось понятие «бистро»

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Директор музея «Бородинская панорама» Владимир Преснов в беседе с РИА Новости сообщил, что русские солдаты подгоняли неторопливых парижских официантов в 1814 году словами «быстро», так появилось французское название кафе быстрого обслуживания «бистро».
По словам Преснова, российским воинам обслуживание и готовка блюд в заведениях Парижа по сравнению с отечественными казались слишком медленными. По этой причине солдаты поторапливали французский персонал словами «быстро» или «быстрей».
Напомним, 19 марта исполняется ровно 210 лет, как русские войска в составе 6-й антинаполеоновской коалиции взяли штурмом Париж.
Ранее сообщалось, что на территории Московской области открылся новый ресторан авторской кухни. Ресторан сети «Горошек» открылся в Королёве, особенностью которого является уютная камерная атмосфера.
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Напомним, 19 марта исполняется ровно 210 лет, как русские войска в составе 6-й антинаполеоновской коалиции взяли штурмом Париж.
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Екатерина Коршунова