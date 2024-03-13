В Минсельхозпроде МО рассказали, где можно будет попробовать необычные блины

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В этот праздник особенными точками притяжения становятся предприятия общественного питания,, тематические ярмарки и парки, где любой желающий может полакомиться блинами. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В регионе около 1 000 мест общественного питания на Масленицу ввели специальное меню и предложения с широким разнообразием блинов и традиционных закусок
Стоит отметить, что все желающие смогут попробовать блины из страусиных яиц в Серпухове и побывать на гастрофестивале в Истре.
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«Для удобства жителей и гостей региона, которые посетят Подмосковье на праздничной неделе, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области подготовило интерактивную карту, на которую уже нанесено более 200 локаций, где можно провести время весело и главное — вкусно. Это места масленичных гуляний в муниципалитетах, рестораны, кафе и ярмарки. Наши фермеры также не остаются в стороне. На территории 6 фермерских хозяйств пройдут широкие празднования, которые сопровождаются дегустациями натуральной продукции и мастер-классами», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
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Мира Полтева