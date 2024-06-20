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Истребитель МиГ-29 ВВС Польши сорвал крыши домов при переходе на сверхзвук

20 июня 2024, 18:45
Фото: iStock/yucelyilmaz

Фото: iStock/yucelyilmaz

Истребитель МиГ-29 ВВС Польши сорвал крыши домов при переходе на сверхзвуковую скорость. Об этом проинформировало генеральное командование Вооруженных сил республики.
Уточняется, что инцидент произошел в окрестностях села Шаленец в районе Мальборка. Согласно информации источника, во время учебного полета при ударе звуковой волны у нескольких зданий повредило кровли.

В настоящее время ситуацию изучают военная жандармерия и Комиссия по расследованию авиационных происшествий. Примечательно, что ВС пообещали покрыть все расходы, которые связаны с ремонтом поврежденных зданий.



Ранее сообщалось, что в Барнауле женщину убило сорванным ветром куском крыши. ​Пострадавшая скончалась на месте.

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«Заказала Пугачева»: как телеведущий Отар Кушанашвили оказался в реанимации и за что будет платить Басков
Телеведущий Отар Кушанашвили госпитализирован: диагноз, подробности
20 июня 2024, 18:43

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Известный российский журналист Отар Кушанашвили госпитализирован в Красногорске. Шоумен прежде жаловался на боли в районе сердца и живота. Что известно о состоянии телеведущего и какой диагноз ему поставили врачи расскажет редакция «Радио 1».

Состояние здоровья Кушанашвили


Скандальный журналист Отар Кушанашвили известен по программам «Обоzzz-шоу» и «Акулы пера» на ТВ-6. Еще в молодости он запомнился зрителям острыми расспросами артистов про взятки, ориентацию, блат и прочие аспекты шоубиза.

Насыщенный график и нервное напряжение не прошли бесследно. В прошлом году журналист угодил в больницу с подозрением на инфаркт, однако всячески пытался опровергнуть эту информацию.


Госпитализация Кушанашвили в Подмосковье


Несколько дней назад Кушанашвили вновь почувствовал боли в области сердца. Из-за того, что у него также болел живот, журналист подумал, что просто отравился и причин для беспокойства нет.
«Шестой день отчаянно борюсь с последствиями отравления и запора. Мне слово «запор» казалось смешным, больше смешным казаться не будет», — писал в своих социальных сетях журналист.

Однако 20 июня стало известно, что Кушанашвили все же госпитализировали в клинику Красногорска. Медики выявили у журналиста ряд тяжелых диагнозов: цирроз печени и двусторонний гидроторакс. Кушанашвили был помещен в палату интенсивной терапии. Однако по информации телеграм-канала «Mash», у шоумена есть еще один серьезный недуг – напряженный асцит (скопление жидкости в брюшной полости, — прим.ред).

У Отара Кушанашвили обнаружили рак


Кроме того, музыкальный обозреватель и друг Кушанашвили Владимир Полупанов написал на своей странице в социальной сети о том, что у шоумена обнаружен рак. Он также сообщил, что в настоящее время журналиста оперируют.


Громкие скандалы журналиста Кушанашвили


Кушанашвили неоднократно оказывался в центре скандалов. По его словам, он пережил 27 судебных разбирательств со знаменитостями из-за его громких высказываний. Однако самым известным разбирательством стал процесс с певицей Аллой Пугачевой. Артистка подала в суд на журналиста за клевету и оскорбление. Позже

Отар извинился перед примадонной и она забрала заявление.

Однако через время на шоумена напали. Ему выбили зубы, обрили налысо, поставили на колени и приставили к голове пистолет. Журналист посчитал это местью Пугачевой и выразил уверенность в том, что «заказала» его именно она.

Басков оплатит лечение Кушанашвили


Народный артист России Николай Басков якобы заявил о намерении оплатить лечение журналисту Кушанашвили, пишет Lomovka. По информации портала, певец уже отдал соответствующее поручение своему помощнику. Сообщается, что по возвращении в Москву Басков передаст семье Кушанашвили средства на его лечение.

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«Я тебе позвоню»: психолог рассказала, как вычислить абьюзера на первом свидании
Психолог Смолярчук: Абьюзера можно вычислить на первом свидании
20 июня 2024, 18:16

Фото: iStock/fizkes

Абьюз — это физическое, психологическое или финансовое насилие одного партнёра над другим.
В абьюзивных отношениях присутствует модель «агрессор — жертва». Жертва обычно находится в зависимости от агрессора, и в процессе абьюза он стремится эту зависимость усилить. Как правило, агрессором становится супруг, романтический партнёр или сожитель. Однако заметить такое поведение не совсем просто, особенно на ранних стадиях, когда каждый желает показать свои лучшие качества.

Психотерапевт, клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» объяснила, как рассекретить мужчину-абьюзера на первом свидании.

«Абьюзеры — те люди, которым это передалось по наследству, либо их в семье научили выживать. Поэтому если говорить о первом свидании, есть такое выражение — «человек старается». На первом свидании он старается произвести впечатление, начиная с какого-то нарочитого гардероба и заканчивая использованием красивых слов, комплиментарных техник, техник влияния с точки зрения внешней хвалебности», — объяснила эксперт.

Собеседника вспомнила пословицу Крылова «за что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха», приведя её в качестве примера.

«На первом свидании абьюзер ведет себя очень театрально, выглядит нарочито. Раньше это называлось пикап, а сегодня это слово устарело. И техника это сегодня работает в обратную сторону: человек настораживается, когда в отношении него используются агрессивные пикаперские техники. Еще абьюзер пытается вызвать жалость. Если он видит, что перед ним стоит женщина, которая ценит традиции, которая знает историю, то он расскажет слезную историю из своей биографии: про собачку, про несчастный развод, про то, как нужно помогать маме или брату-инвалиду. Все подобные манипуляции нужны для того, чтобы вызывать у человека сострадание, сочувствие, симпатию и эмпатические переживания», — рассказала специалист.

По словам психолога, рассекретить абьюзера также можно по словесному давлению.

«Например, он говорит: «запомни: я тебе позвоню в пятницу в 10 утра». Если мужчина не абьюзер, он спросит, когда тебе позвонить, когда ты будешь свободна. Мужчина — абьюзер, склонный к подавлению и высочайшему уровню контролирования и управлению, принимает решение и сообщает об этом решение как о состоявшемся событии», — сказала собеседница.

Ирина Смолярчук добавила, что абьюзер принуждает быть послушной и держать свою биографию прозрачной.

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Госдума одобрила выплату работающим россиянам с двумя и более детьми
ГД в первом чтении одобрила выплату работающим россиянам с двумя и более детьми
20 июня 2024, 18:04

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о выплате работающим россиянам с двумя и более детьми. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что законопроект касается семей граждан РФ, в которых среднедушевой доход составляет 1,5 прожиточного минимума для региона или меньше. Сумма ежегодной выплаты будет составлять разницу уплаченным за предшествующий год НДФЛ и размером рассчитанного по ставке шесть процентов налога за аналогичный период.

Подать заявление на получение выплаты можно будет в Социальном фонде в период с 1 мая до 1 октября следующего за годом уплаты НДФЛ года. Выплата будет назначена каждому из родителей, либо опекунов ребенка до 18 лет или до 23 лет, если ребенок будет получать высшее образование. При этом у граждан не должно быть долгов по алиментам.

Если данный закон окончательно примут, то он вступит в силу с 1 января 2025 года.

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Спорткомплекс с бассейном в Мытищах достроят в 2025 году
20 июня 2024, 17:58

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Строительство спортивного комплекса с бассейном и гидромассажными купелями ведётся на улице Колпакова в Мытищах, сдать объект планируют в четвёртом квартале 2025 года, в настоящее время его строительная готовность составляет 25 процентов. Ход работ проверили инспекторы главного управления государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«В настоящее время рабочие устраивают конструкции надземной части будущего спорткомплекса», — отмечается в сообщении.
Здание будет трёхэтажным, его общая площадь составит около 4,6 тыс. квадратных метров. На первом этаже предусмотрен бассейн размером 25 на 11 метров с пятью дорожками, рядом будут душевые секции и две гидромассажные купели. Второй этаж займут раздевалки, три спортзала, детская комната и душевые для посетителей и персонала. На третьем этаже разместятся залы для единоборств и фитнеса.

Прилегающую территорию благоустроят и сделают парковку на 15 машин.

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В Подмосковье появился новый праздник – День благоустройства
20 июня 2024, 17:53

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области появилась новая праздничная дата – День работника благоустройства Подмосковья. Его будут отмечать в третье воскресенье сентября. Закон об установлении праздника приняла Мособлдума.
«Праздничный день станет признанием общественной значимости работ по благоустройству. В Московской области в этой сфере заняты более 500 организаций и свыше 30 тыс. человек. Только за последние пять лет позитивные изменения коснулись более 3 млн жителей, не считая туристов. Это произошло благодаря профессионализму работников самых разных специальностей, вовлечённых в процесс благоустройства», – заявила председатель комитета по культуре, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.
Она отметила, что города и посёлки Подмосковья становятся красивее. К тому же в регионе постоянно создаются современные общественные пространства с учётом культурных кодов местности.

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#мособлдума
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Стало известно, почему на Москву обрушились ливни и смерчи
Климатолог Семенов: Экстремальные погодные явления в Москве будут усиливаться
20 июня 2024, 17:49

Фото: istock/Oleg Elkov

Погодные явления связаны с изменением климата и глобальным потеплением. Об этом рассказал заместитель директора Института физики атмосферы им. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
По его словам, повышение температуры воздуха на один градус в летнее время приводит к увеличению влагоёмкости атмосферы на 7 процентов. Рост экстремальных температур при повышении средней температуры происходит более быстрыми темпами. Эксперт отметил, что средняя температура летом в Москве за последние десятилетия выросла на 1,5 — 2 градуса. Июнь стал таким же, как раньше июль.

Климатолог заявил, что при волнах жары температура повышается на 5 — 7 градусов, а влагоёмкость вырастает в 1,5 раза. Объем пара в атмосфере увеличивается при достаточном притоке влаги. Воздух из-за этого нагревается и расширяется, поэтому возникают такие явления.

Он рассказал, что обычно экстремальные климатические явления возникают, когда прогретый влажный воздух начинает охлаждаться за счет поступления холодных воздушных масс. По его словам, в Москву этот холодный воздух приходит из Арктики. Семенов отметил, что июнь стал по температуре как июль, а на севере уже весна. В Арктике активно тает лед. Вторжения холодных масс создают контраст температур, который больше силен в мае — июне, пояснил он.

«Примерно это мы сегодня и будем наблюдать. Возможно, смерчей мы избежим, потому вероятность того, что в Москве это случится есть, но все-таки она не такая большая», — рассказал замдиректора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Общественной Службе Новостей.

Специалист указал, что изменения климата средней полосы России последние десятилетия будут такими же. Температура будет увеличиваться. Волны жары будут сильнее нагревать воздух, который продолжит контрастировать с холодными воздушными массами. Это будет создавать больше экстремальных шквалов, ливней и градов.

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#воздух
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Стартовал прием заявок на отборочный этап национального чемпионата «Абилимпикс»
20 июня 2024, 17:42

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Подмосковье стартовал отборочный этап национального чемпионата «Абилимпикс». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В Московской области стартовал отборочный этап национального чемпионата «Абилимпикс». В этом году к участникам из Подмосковья присоединились конкурсанты из других регионов страны.

«В семи колледжах собрались 276 участников из 25 субъектов Российской Федерации. Студенты будут соревноваться в 19 компетенциях. Первые соревнования уже начались в колледжах «Энергия», «Московия», Дмитровском и Можайском техникумах, Звенигородском филиале Красногорского колледжа и техникуме имени С. П. Королёва», — поделились в министерстве.

Финалисты отборочного этапа представят свои регионы на национальном чемпионате «Абилимпикс», который пройдёт в Москве в октябре.

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#страны
#регионы
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У школы в Егорьевске провели ямочный ремонт
20 июня 2024, 17:26

Фото: Юлия Андросова

Асфальтовое покрытие отремонтировали во дворе рядом со школой №12 в Егорьевске, передаёт корреспондент Юлия Андросова.
«В ходе ремонта рабочие полностью сняли старый асфальт, подготовили поверхность и уложили новое покрытие», — говорится в сообщении.
О планах по дальнейшему проведению ямочного ремонта на территории округа Егорьевск рассказал первый замглавы администрации муниципалитета Олег Лобков.

«В рамках первой волны ремонтных работ в округе планируется устранить 24 тысячи 136 квадратных метров дорожных дефектов. Ремонт уже завершён рядом с домами №№23 и 25 по Профсоюзной улице, у домов №№40 и 41 в 1-м микрорайоне и у домов №6 и №16 в 6-м микрорайоне», — сказал Лобков.
Всего во дворах Московской области с начала мая устранили более 2 тысяч ям.

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#егорьевск
#ямочный ремонт
#дворы
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Студент из Павловского Посада выиграл Чемпионат по профессиональному мастерству
20 июня 2024, 17:20

Фото: пресс-служба администрации Павлово-посадского городского округа

Студент техникума Павловского Посада одержал победу на Чемпионате по профессиональному мастерству. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-посадского городского округа.
Студент Павлово-Посадского техникума Станислав Ермаков добился выдающегося успеха, заняв первое место на Итоговом межрегиональном этапе Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

«Станислав блестяще выполнил задания по монтажу, коммутации, программированию установки и цифровому проектированию. Чемпионат проводился для выявления и поддержки талантливых специалистов в различных областях профессиональной деятельности. Он проходил на базе «Сургутского политехнического колледжа» в городе Сургуте», — поделились в пресс-службе.

Конкурсные задания включали в себя монтаж, коммутацию, программирование установок, а также разработку цифрового проекта установки. Они требовали от участников не только глубоких теоретических знаний, но и практического опыта в этих областях.

Успешное выполнение сложных технических задач и профессиональное цифровое проектирование позволили Станиславу обогнать других участников чемпионата

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#чемпионат
#павловский посад
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