Истребитель МиГ-29 ВВС Польши сорвал крыши домов при переходе на сверхзвук

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Истребитель МиГ-29 ВВС Польши сорвал крыши домов при переходе на сверхзвуковую скорость. Об этом проинформировало генеральное командование Вооруженных сил республики.
Уточняется, что инцидент произошел в окрестностях села Шаленец в районе Мальборка. Согласно информации источника, во время учебного полета при ударе звуковой волны у нескольких зданий повредило кровли.
В настоящее время ситуацию изучают военная жандармерия и Комиссия по расследованию авиационных происшествий. Примечательно, что ВС пообещали покрыть все расходы, которые связаны с ремонтом поврежденных зданий.
Ранее сообщалось, что в Барнауле женщину убило сорванным ветром куском крыши. Пострадавшая скончалась на месте.
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В настоящее время ситуацию изучают военная жандармерия и Комиссия по расследованию авиационных происшествий. Примечательно, что ВС пообещали покрыть все расходы, которые связаны с ремонтом поврежденных зданий.
Ранее сообщалось, что в Барнауле женщину убило сорванным ветром куском крыши. Пострадавшая скончалась на месте.
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Екатерина Коршунова