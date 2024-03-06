Итальянская актриса Орнелла Мути заявила, что россияне — великая нация

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Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути побывала на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где высказалась о своей любви к России и россиянам, сообщает ТАСС.
Мути рассказала журналистам, что учит русский язык, но пока ее знания находятся на низком уровне. Она поделилась, что мечтает написать книгу о своей жизни в России и Италии, а также хочет организовать в нашей стране собственный проект. Актриса отметила, что россияне и итальянцы очень похожи своей любовью к культурным ценностям. Мути назвала россиян великой нацией.
На вопросы журналистов о предпочтениях в русской кухне, Орнелла ответила, что очень любит пельмени и находит их сытным, но, при этом, легким в приготовлении блюдом.
Напомним, что в начале марта 2024 года дочь Орнеллы Мути Найке Ривелли стала моделью на модном показе в центральном выставочном зале ЦВЗ "Манеж" в ходе Московской недели моды.
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На вопросы журналистов о предпочтениях в русской кухне, Орнелла ответила, что очень любит пельмени и находит их сытным, но, при этом, легким в приготовлении блюдом.
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Мария Федоровцева