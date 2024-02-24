Украина и Италия подписали на 10 лет соглашение о безопасности

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Италии Джорджа Мелони подписали документ, гарантирующий сторонам безопасность. Об этом сообщил ТАСС.
Подписанное соглашение является важным шагом в укреплении партнерства между Украиной и Италией. Оно предусматривает сотрудничество в области обороны, безопасности и борьбы с терроризмом. Кроме того, включает в себя обмен информацией, совместные учения и военную помощь. Соглашение рассчитано на 10 лет и является наиболее полным и важным такого рода документом, подписанным со страной, которая не входит в НАТО.
Итальянский вариант отличается от аналогичных документов, подписанных Украиной с другими странами, тем, что оно не содержит конкретной суммы, которая предполагается потратить на эти задачи. Тем не менее, соглашение предусматривает «экономическую, дипломатическую и военную помощь», а также «консультации в течение 24 часов для определения необходимых мер, чтобы противостоять или дать отпор нападающему».
Подписание соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Италией является важным шагом в укреплении двусторонних отношений и повышении безопасности в Европе.
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Итальянский вариант отличается от аналогичных документов, подписанных Украиной с другими странами, тем, что оно не содержит конкретной суммы, которая предполагается потратить на эти задачи. Тем не менее, соглашение предусматривает «экономическую, дипломатическую и военную помощь», а также «консультации в течение 24 часов для определения необходимых мер, чтобы противостоять или дать отпор нападающему».
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Сергей Калугин