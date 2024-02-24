Радио1
Главная / Новости / Политика/ Украина и Италия подписали на 10 лет соглашение о безопасности

Украина и Италия подписали на 10 лет соглашение о безопасности

24 февраля 2024, 20:18
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Италии Джорджа Мелони подписали документ, гарантирующий сторонам безопасность. Об этом сообщил ТАСС.
Подписанное соглашение является важным шагом в укреплении партнерства между Украиной и Италией. Оно предусматривает сотрудничество в области обороны, безопасности и борьбы с терроризмом. Кроме того, включает в себя обмен информацией, совместные учения и военную помощь. Соглашение рассчитано на 10 лет и является наиболее полным и важным такого рода документом, подписанным со страной, которая не входит в НАТО.

Итальянский вариант отличается от аналогичных документов, подписанных Украиной с другими странами, тем, что оно не содержит конкретной суммы, которая предполагается потратить на эти задачи. Тем не менее, соглашение предусматривает «экономическую, дипломатическую и военную помощь», а также «консультации в течение 24 часов для определения необходимых мер, чтобы противостоять или дать отпор нападающему».


Подписание соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Италией является важным шагом в укреплении двусторонних отношений и повышении безопасности в Европе.

Читайте также:

Минфин: Почти 39% бюджета России в 2024 году уйдёт на оборону и безопасность

Путин обсудил с Совбезом биологическую безопасность в СНГ

Макрон обеспечит Зеленскому безопасность: о чем соглашение, и как с ним связан Залужный
#соглашение
#безопасность
#украина
#италия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вячеслав Володин провёл рабочую встречу с главой Чечни
24 февраля 2024, 19:19

Фото: пресс-служба администрации Чеченской республики

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в Москве. Об этом Кадыров сообщил в своём Telegram-канале.
В ходе встречи стороны обсудили вклад депутатов от Чечни в поддержку фронта и участие в переговорном процессе.

Вячеслав Володин выразил благодарность депутатам от Чеченской Республики за их активное участие в поддержке фронта и участие в переговорном процессе. Рамзан Кадыров, в свою очередь, выразил признательность за оказываемую помощь Чеченской Республике, поддержку инициатив регионального парламента.

«Благодаря его содействию наши законопроекты находят нужный отклик. Очень приятно, что в любой ситуации мы можем обратиться к нему, будучи уверенными, что он окажет полное содействие вне зависимости от сложности», — отметил в Telegram республиканский глава.
Вячеслав Володин заверил Рамзана Кадырова, что в скором времени обязательно посетит Чечню. Глава Чечни отметил, что этот визит будет большим событием для региона.

Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития Чеченской Республики и законодательную поддержку инициатив регионального руководства. Глава Чечни отметил, что парламент республики ведет активную законотворческую деятельность, направленную на улучшение жизни граждан и развитие экономики региона.

Читайте также:

Кадыров рассказал, когда закончится спецоперация

Кадыров назвал решение ЕР поддержать Путина на выборах единственно верным

Кадыров: Авдеевка — ещё один шаг к победе России
#вячеслав володин
#рамзан кадыров
#встреча
#экономика
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Словакии оценили идею о железном занавесе между Западом и Россией
Фицо: железный занавес между Россией и Западом никому не поможет
24 февраля 2024, 18:58

Фото: iStock/ciud

Возвращение железного занавеса между Россией и западными странами ни к чему не приведёт. Такое мнение в эфире RTVS высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Он задался вопросом о том, каковы будут последствия такой меры. По его же словам, железный занавес на российско-украинской границе никому не поможет.

Вместе с тем, Фицо подчеркнул заинтересованность Словакии в отношениях с теми странами, которые сами в этом заинтересованы. Говоря об отношениях с Россией, он призвал стандартизировать их.

Также политик добавил, что Словакия предоставила Украине помощь на общую сумму в один миллиард евро. В её числе – поддержка беженцев с Украины, а также военная помощь в виже самолётов и зенитно-ракетного комплекса С-300, предоставленная прошлым правительством.

Читайте также:

«Несмотря ни на что»: Словакия и Украина настроены на сотрудничество

Из-за помощи Украине Словакия лишилась ПВО и боевой авиации

Словакия возобновила сотрудничество в сфере культуры с Россией и Белоруссией
#словакия
#россия
#украина
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах
24 февраля 2024, 18:26

Фото: iStock/ffikretow

Армения обстреляла позиции азербайджанской армии вблизи населённого пункта Йеллиджа. Об этом сообщило Минобороны Азербайджана.
Отмечается, что ВС Армении произвели обстрел стрелковым оружием.

При этом Минобороны Армении опровергло эту информацию, заявив, что это, наоборот, азербайджанская армия обстреляла армянские позиции в районе Верин Шоржа.

Напомним, что Армения и Азербайджан уже не в первый раз обвиняют друг друга в обстрелах. Последний подобный случай был 16 февраля. А на следующий день президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудили меры для стабилизации ситуации в регионе. Также они затронули тему подписания мирного договора. Переговоры состоялись по инициативе Германии.

Читайте также:

Алиев: Азербайджан привержен мирному процессу с Арменией

Азербайджан заявил, что провел военную операцию в ответ на обстрел ВС Армении

Армения и Азербайджан подтвердили намерение подписать мирный договор
#армения
#азербайджан
#конфликт
#политика
#обстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медведев усомнился в умственных способностях премьер-министра Италии
24 февраля 2024, 18:02

Фото: сайт Кремля

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев высказался о заявлении премьер-министра Италии Джорджи Мелони об СВО. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
Медведев усомнился в умственных способностях Мелони, обвинив её в повторении речей других западных политиков.

Также российский политик предположил, что у Мелони могли проявиться «гены фашистского прошлого».

Днём ранее Мелони заявила, что палестинское движение ХАМАС не совершило бы нападение на Израиль, если бы Россия не начала спецоперацию на Украине. Она добавила, что новые конфликты будут вспыхивать по всему миру до тех пор, пока не Украине не восстановится международная законность.

Читайте также:

Медведев призвал мстить Западу «везде, где только можно»

«Она реальна»: Медведев высказался об угрозе применения ядерного оружия

Медведев: Возможно, для завершения СВО придётся дойти до Киева
#дмитрий медведев
#италия
#россия
#сво
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киеве заявили, что подпись президента США в Будапештском меморандуме «ничего не стоит»
Данилов: гарантии США по Будапештскому меморандуму ничего не стоят
24 февраля 2024, 17:45

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Несостоятельность гарантий безопасности США была раскрыта ситуацией с Будапештским меморандумом. Об этом в интервью британской газете Times сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Он подчеркнул, что подпись американского президента на деле ничего не стоит.

Вместе с тем, оценку гарантиям безопасности Великобритании Данилов не дал.

Напомним, что после распада Советского Союза Украина получила значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году страной был подписан Будапештский меморандум, по условиям которого Киев отказался от третьих в мире по величине запасов вооружения в обмен на обещание других стран, в том числе и США, обеспечивать его безопасность.

В настоящее время украинские власти часто выражают сожаление о том, что у страны отсутствует ядерное оружие.

Читайте также:

Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности

Украина почти достигла договоренности с МВФ о предоставлении помощи

Украина столкнётся с проблемами из-за уничтоженных ЗРК Patriot
#украина
#сша
#владимир зеленский
#соглашение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Западные лидеры, а не Зеленский, отвечают за переговоры по Украине, заявил Чепа
24 февраля 2024, 17:28

Фото: iStock/Kagenmi

За проведение переговоров по урегулированию конфликта на Украине отвечают западные лидеры, а не президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Этими словами депутат прокомментировал заявление главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассис о наличии в мире десятка мирных планов по Украине, часть из которых засекречена.

Чепа подчеркнул, что Украина на законодательном уровне запретила проводить мирные переговоры. Ранее Китай уже предлагал свои способы урегулирования конфликта, которые не были приняты украинской стороной.

За эти мирные переговоры отвечает не Украина во главе с Зеленским, а другие страны, добавил политик.

Читайте также:

В мире существует около десяти мирных планов по Украине, заявили в МИД Швейцарии

Швейцария изучает возможность организации мирных переговоров по Украине

Лавров объяснил, почему Швейцария не может быть посредником в переговорах с Украиной
#украина
#владимир зеленский
#переговоры
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД Латвии призвал союзников по НАТО вернуть обязательный призыв в армию
24 февраля 2024, 17:12

Фото: iStock/william87

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш призвал Великобританию и другие страны НАТО восстановить призыв в армию. Его цитирует Sky News.
Любой шаг по введению воинской повинности со стороны Великобритании и других союзников по НАТО будет иметь значение для защиты Европы от России, заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.

Кришьянис Кариньш сказал, что «с радостью поделится» с коллегами опытом своей страны, которая в прошлом году восстановила обязательную военную службу после полномасштабного вторжения России на Украину.

«Мы думаем, что это очень хорошая идея для нас всех. Необходимо, чтобы союзники могли бы тоже рассмотреть этот вопрос», — сказал министр иностранных дел, выступая в кулуарах недавней конференции по безопасности в Германии.
Латвия отменила призыв на военную службу почти два десятилетия назад. Но Рига решила вновь ввести призыв в рамках плана по эффективному удвоению численности своих вооруженных сил.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс воспринял обращение латвийского дипломата без энтузиазма.

«Это не то, что сейчас необходимо. У нас нет абсолютно никаких планов вводить призыв, вопрос не стоит на повестке дня», — сказал Шаппс.
Читайте также:

Латвия препятствует проведению выборов президента России, заявил дипломат Зыков

Латвия собирается выдворить из страны более тысячи россиян

Ринкевич: Латвия предоставит Украине новый пакет военной помощи
#призыв
#нато
#латвия
#великобритания
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Франция готовится передать вооружение стране, граничащей с Россией
Франция планирует поставить Армении ракеты для ПВО и ЗРК
24 февраля 2024, 16:42

Фото: iStock/e-crow

Франция решила основательно закрепить свои позиции в Армении. Об этом пишет «Царьград».
В ходе визита в Ереван глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил о предоставлении ракет для ПВО Армении в случае необходимости.

Вместе с тем, на брифинге, где присутствовал глава оборонного ведомства Армении Сурен Папикян, обсуждались зенитные ракетные комплексы малой дальности «Мистраль». Лекорню подчеркнул, что французские специалисты помогут армянским военным освоить технику для обеспечения защиты воздушного пространства на средних расстояниях.

Говоря о совместимости французских систем ПВО и армянско-русской системы ПВО, Папикян заверил, что все эти действия производятся исключительно для поддержания надёжности вооружения.

Автор Telegram-канала «ZERGULIO» Сергей Колясников подчеркнул, что в рамках ОДКБ Армения интегрирована в общую систему ПВО. Франция также хочет поставить радиолокационные системы Ground Master 200, которые будут передавать информацию о движениях российских самолётов и авиации других стран организации.

Это говорит о том, что Франции стало недостаточно той информации, которую ей регулярно предоставляет глава Совбеза Армении Армен Григорян.

Отмечается, что такое сотрудничество с Францией говорит о безразличии Армении к дальнейшим отношениям с Россией.

Политический обозреватель «Царьграда» Сергей Латышев добавил, что после возможного выхода Армении из ОДКБ, Россия, несколько раз в прошлом спасавшая армян от геноцида, не последует за страной.

Читайте также:

Пашинян заявил в Мюнхене, что Армения — не союзник России в украинском вопросе

Пашинян: Армения не может сотрудничать с Россией по военным вопросам

Франция намерена испытать на Украине свои новейшие дроны-камикадзе
#франция
#армения
#россия
#поставки
#вооружение
#граница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии указали на необходимость восстановления торговых отношений с Россией
Лидер АдГ Крупалла: Германия должна восстановить торговые отношения с Россией
24 февраля 2024, 16:25

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Германия должна восстановить сотрудничество в сфере экономики с Россией, которая остаётся часть Европы. Такое заявлению в интервью телерадиокомпании SWR сделал сопредседатель партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Крупалла.
Он подчеркнул, что Германия желает участвовать в свободной и мирной торговле со всеми странами, в том числе и с Россией, которая относится к Европе, независимо от того, кто её управляет.

Крупалла призвал восстановить тесные отношения с Россией и возобновить поставки российской нефти по трубопроводу «Северный поток – 2».

Он добавил, что у Германии всегда были хорошие отношения с Россией в рамках экономической и промышленной торговли, которая была крайне выгодна. Теперь страна с помощью АдГ должна вернуться к этому.

Также политик подчеркнул, что та зависимость, от которой стремился избавиться канцлер Германии Олаф Шольц никуда не делась. Однако теперь Германия, бедная на природные ископаемые, зависит от США.

Читайте также:

Последствия украинского конфликта нанесли серьезный удар по Германии

В Берлине испугались, что передача Киеву ракет Taurus перенесёт конфликт в Германию

Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности
#германия
#россия
#сотрудничество
#экономика
#торговля
#северный поток
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф