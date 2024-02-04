Ивлеева подала в суд на производителя своих энергетиков Easy Peasy

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Блогер Анастасия Ивлеева подала в суд на производителя своих энергетических напитков Easy Peasy. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что жалоба в адрес завода в Смоленске, где разливают напитки, поступила от компании телеведущей «Коленки пчелы». С предприятия требуют 4,6 миллиона рублей. Ответчиком в деле выступает предприятие ООО «Сила воина Евразия» в Вязьме, где изготавливаются Easy Peasy.
В настоящее время конкретные исковые требования не раскрываются. Однако предполагается, что это может быть связано с приостановкой производства напитков на фоне скандальной «голой» вечеринки Ивлеевой.
Действительно, энергетики Easy Peasy сразу после мероприятия начали пропадать с прилавков магазинов, в интернет-магазинах их количество минимально.
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В настоящее время конкретные исковые требования не раскрываются. Однако предполагается, что это может быть связано с приостановкой производства напитков на фоне скандальной «голой» вечеринки Ивлеевой.
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