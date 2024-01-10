Иншаков подаст новый иск против Ивлеевой после отказа суда в первом прошении

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Актёр, продюсер Александр Иншаков, инициировавший коллективный иск на 1 млрд рублей против блогера Анастасии Ивлеевой после «голой» вечеринки, намерен подавать новый иск даже после отказа суда в старом.
«Это какое-то недоразумение, я думаю, с этим мы разберемся в ближайшее время. Всё будет нормально. Мы останавливаться на этом не будем, должны закончить и довести это до логического завершения. Нормальные люди всё прекрасно понимают, что произошло, прекрасно знают, что они сделали. За всё нужно отвечать. Мы будем последовательны в своих решениях, тем более сейчас нас поддерживает вся страна», — заявил в беседе с Газета.ру Иншаков.
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