Из Российского военно-исторического архива пропал оригинал указа Петра II

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Неизвестные подменили на копию один из первых указов императора Петра II, хранившийся в Российском государственном военно-историческом архиве в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что речь идёт об указе от снятия Егора Фаменцына с должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на эту должность Григория Урусова. Документ датируется сентябрём 1727 года. Это был один из первых указов внука императора Петра Великого, взошедшего на престол в возрасте 11 лет.
О том, что из архива бесследно исчез оригинал документа первой узнала замдиректора хранилища Василиса Денисова, обнаружившая копию.
Сейчас доподлинно неизвестно, кто и когда подменил документ на копию. В связи с произошедшим сотрудники архива написали заявление в полицию. Правоохранители уже начали проводить проверку.
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О том, что из архива бесследно исчез оригинал документа первой узнала замдиректора хранилища Василиса Денисова, обнаружившая копию.
Сейчас доподлинно неизвестно, кто и когда подменил документ на копию. В связи с произошедшим сотрудники архива написали заявление в полицию. Правоохранители уже начали проводить проверку.
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Анастасия Чинкова