21 сентября В Егорьевском историко-художественном музее состоялось открытие отдела истории

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
В субботу, 21 сентября, после реконструкции состоялось открытие обновлённой экспозиции исторического отдела Егорьевского историко-художественного музея, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Новая экспозиция в открывшемся здании отдела истории Егорьевского музея –пример современного музейного подхода к работе с краеведческой тематикой. В целом пример того, как должен и может сегодня работать муниципальный музей. Новое мультимедийное и познавательное пространство – итог не только комплексной поддержки, региональной и федеральной, но еще и результат активной позиции самого музея, привлекающего грантовые средства, тесно взаимодействующего с местными властями. Уверен, что интерактивная экспозиция понравится детям и взрослым, будет пользоваться популярностью у местных жителей и, вместе с тем, станет объектом высокого туристического интереса», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
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