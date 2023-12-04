Из-за нехватки рабочих рук Россия может ежегодно терять до 2 процентов ВВП

Фото: Пресс-служба Минобороны России
Из-за дефицита рабочих кадров в России к 2030 году ожидаются ежегодные потери валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне 1-2%. Об этом говорится в исследовании компании «Яков и Партнёры», на которое ссылается РИА Новости.
«К 2030 году дефицит увеличится и составит от 2 до 4 миллионов человек. Будет не хватать от 1,1 до 2,2 миллиона специалистов средней квалификации и от 0,7 до 1,4 миллиона — высшей квалификации», — утверждают аналитики. Именно этот факт и повлечёт за собой потенциальное падение ВВП каждый год.В наибольшей степени данная проблема должна затронуть, по прогнозам экспертов, обрабатывающую промышленность (дефицит от 800 тысяч до 1,1 миллиона человек), логистику и торговлю (в обеих отраслях нехватка рабочих составит от 300 до 500 тысяч человек). Они также отметили, что повышение зарплат и привлечение мигрантов в качестве дешевой рабочей силы не позволят полностью решить проблему.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики в 2024-2026 годах сообщила о том, что в настоящий момент основной проблемой российской экономики является не нехватка денег, а дефицит рабочей силы.
Читайте также:
Набиуллина: главная проблема российской экономики – нехватка рабочей силы
МВД: Кадровый дефицит в ведомстве составляет 100 тысяч человек
Российские компании сообщили о кадровом дефиците
Артем Путинцев