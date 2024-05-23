Из звезды голубого экрана в «женилку»: Гузеева отмечает 65-летний юбилей

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
23 мая свой день рождения отмечает советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая, заслуженная артистка РФ, член общественной организации «Союз кинематографистов России» Лариса Гузеева.
Подробнее о бедном детстве Гузеевой, муже наркомане, алкогольной зависимости и карьере на телевидение расскажет редакция «Радио 1».
Лариса Гузеева родилась 23 мая 1959 года в посёлке Буртинский Беляевского района Оренбургской области. Своего родного отца Гузеева никогда не видела, а её мать работала учителем истории в сельской школе.
Гузеева мечтала стать актрисой с самого детства. Как вспоминает сама артистка, в подростковые годы ей жилось не сладко.
Она также вспоминает, как однажды собрала всю свою одежду и отнесла её цыганам. Гузеева решила уйти вместе с табором, однако, девочку вовремя удалось вернуть.
Окончив школу, в неполные семнадцать лет она поехала в Ленинград, где поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) (курс Владимира Викторовича Петрова), который окончила в 1984 году. Параллельно с учёбой Гузеева работала моделью.
Первой серьёзной и самой известной работой Гузеевой стала главная роль Ларисы Огудаловой в фильме «Жестокий романс». В то время у Гузеевой был роман с актёром театр и кино Сергеем Шакуровым. Режиссёр «Жестокого романса» Эльдар Рязанов предложил Шакурову роль Паратова, а он настоял, чтобы его возлюбленная тоже сыграла в этом фильме. В результате, Гузеевой досталась главная роль.
После «Жестокого романса» Гузеева снялась ещё в 60 кинокартинах, но роли не стали триумфальными. Она сыграла в фильмах: «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается», «Секретный фарватер», «Жизнь Клима Самгина», «Анна Петровна «СВ. Спальный вагон», «Палач», «Наследницы», «Мария Магдалина», «Маросейка 12», «Граффити», «Женская логика», «Море. Горы. Керамзит» и многих других.
7 октября 2008 года Гузеева получила роль ведущей популярного ток-шоу «Давай поженимся». В 2009 году за работу в этой программе Гузеева даже стала лауреатом российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший ведущий ток-шоу».
Роль главной ведущей «Давай поженимся» сделала Гузееву безумно популярной. Эксцентричную, острую на язык телеведущую знают люди всех возрастов, а её фразы, сказанные в адрес участников программы или коллег, разлетаются на цитаты и становятся мемами.
Гузеева является бессменной ведущей «Давай поженимся» и по сегодняшний день.
В 1984 году Лариса Гузеева познакомилась со своим первым мужем Ильей Древновым. Они поженились, а вскоре актриса обнаружила, что ее супруг страдает наркотической зависимостью. В это же время Гузеева начала «назло мужу» употреблять алкоголь. Спустя недолгое время Древнов скончался от передозировки.
По одной из версий, Гузеева бросила пить после того, как однажды поздно вечером вышла в магазин за выпивкой и едва не стала жертвой двух бандитов. По другой же версии, сын Гузеевой однажды сказал матери: «Сама бухает и курит, а меня учит». После этого артистка бросила алкоголь и сигареты.
Долго пытавшаяся устроить личную жизнь Гузеева также неоднократно заявляла, что ни один мужчина не станет жить с алкоголичкой.
С однокурсниками в театральном институте отношений Гузеева не заводила, зато быстро нашла себя в рядах музыкальной интеллигенции Ленинграда. У студентки Гузеевой завязался роман с музыкантом Сергеем Курёхиным, она вращалась в рокерской тусовке и лично знала Бориса Гребенщикова и Виктора Цоя.
В 1984 году, когда начинались съемки фильма «Соперницы», актриса встретила своего первого мужа Илью Древнова. Он работал ассистентом оператора этого фильма. Как позже призналась актриса, супруг не редко избивал её. Пара развелась спустя семь лет совместной жизни, а в 1991 году тело Древнова обнаружили в парке, он скончался от передозировки.
Со вторым своим мужем Кахой Толордава познакомилась в 1991 году в Тбилиси, на съемках грузинской картины «Избранник» режиссера Михаила Калатозишвили. Каха играл небольшую роль священника. От него Гузеева вскоре забеременела. Сын родился род 19 апреля 1992 года. Брак пара зарегистрировала за несколько дней до рождения сына. Прожив с мужем недолго, Гузеева подала на развод.
В 1999 году Гузеева случайно столкнулась со своим старым знакомым ресторатором Игорем Бухаровым.
Замуж за Бухарова Гузеевой вышла в 1999 году, будучи уже беременной дочерью Ольгой. Пара до сих пор живёт вместе в счастливом браке.
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Детство Гузеевой
Лариса Гузеева родилась 23 мая 1959 года в посёлке Буртинский Беляевского района Оренбургской области. Своего родного отца Гузеева никогда не видела, а её мать работала учителем истории в сельской школе.
Гузеева мечтала стать актрисой с самого детства. Как вспоминает сама артистка, в подростковые годы ей жилось не сладко.
«Я была учительской дочкой и просто не имела права плохо себя вести. Поэтому школу я ненавидела и, как могла, сопротивлялась догмам. Я стала носить очень короткие юбки, краситься, курить, ругаться матом, за что мою маму в учительской «линчевали у позорного столба», — цитирует Гузееву kp.ru.
Она также вспоминает, как однажды собрала всю свою одежду и отнесла её цыганам. Гузеева решила уйти вместе с табором, однако, девочку вовремя удалось вернуть.
Окончив школу, в неполные семнадцать лет она поехала в Ленинград, где поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) (курс Владимира Викторовича Петрова), который окончила в 1984 году. Параллельно с учёбой Гузеева работала моделью.
Карьера Гузеевой в кино
Первой серьёзной и самой известной работой Гузеевой стала главная роль Ларисы Огудаловой в фильме «Жестокий романс». В то время у Гузеевой был роман с актёром театр и кино Сергеем Шакуровым. Режиссёр «Жестокого романса» Эльдар Рязанов предложил Шакурову роль Паратова, а он настоял, чтобы его возлюбленная тоже сыграла в этом фильме. В результате, Гузеевой досталась главная роль.
После «Жестокого романса» Гузеева снялась ещё в 60 кинокартинах, но роли не стали триумфальными. Она сыграла в фильмах: «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается», «Секретный фарватер», «Жизнь Клима Самгина», «Анна Петровна «СВ. Спальный вагон», «Палач», «Наследницы», «Мария Магдалина», «Маросейка 12», «Граффити», «Женская логика», «Море. Горы. Керамзит» и многих других.
«Давай поженимся»
7 октября 2008 года Гузеева получила роль ведущей популярного ток-шоу «Давай поженимся». В 2009 году за работу в этой программе Гузеева даже стала лауреатом российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший ведущий ток-шоу».
«Я не просто пошла на «Первый канал». Меня умоляли пойти. Я еще кобенилась, и два месяца я еще думала, пойти или не пойти. Думаю, зачем, какие-то «женилки», — вспоминала Гузеева в интервью Сергею Минаеву.
Роль главной ведущей «Давай поженимся» сделала Гузееву безумно популярной. Эксцентричную, острую на язык телеведущую знают люди всех возрастов, а её фразы, сказанные в адрес участников программы или коллег, разлетаются на цитаты и становятся мемами.
Гузеева является бессменной ведущей «Давай поженимся» и по сегодняшний день.
Алкогольная зависимость Гузеевой
В 1984 году Лариса Гузеева познакомилась со своим первым мужем Ильей Древновым. Они поженились, а вскоре актриса обнаружила, что ее супруг страдает наркотической зависимостью. В это же время Гузеева начала «назло мужу» употреблять алкоголь. Спустя недолгое время Древнов скончался от передозировки.
По одной из версий, Гузеева бросила пить после того, как однажды поздно вечером вышла в магазин за выпивкой и едва не стала жертвой двух бандитов. По другой же версии, сын Гузеевой однажды сказал матери: «Сама бухает и курит, а меня учит». После этого артистка бросила алкоголь и сигареты.
Долго пытавшаяся устроить личную жизнь Гузеева также неоднократно заявляла, что ни один мужчина не станет жить с алкоголичкой.
Личная жизнь Гузеевой
В 1984 году, когда начинались съемки фильма «Соперницы», актриса встретила своего первого мужа Илью Древнова. Он работал ассистентом оператора этого фильма. Как позже призналась актриса, супруг не редко избивал её. Пара развелась спустя семь лет совместной жизни, а в 1991 году тело Древнова обнаружили в парке, он скончался от передозировки.
Со вторым своим мужем Кахой Толордава познакомилась в 1991 году в Тбилиси, на съемках грузинской картины «Избранник» режиссера Михаила Калатозишвили. Каха играл небольшую роль священника. От него Гузеева вскоре забеременела. Сын родился род 19 апреля 1992 года. Брак пара зарегистрировала за несколько дней до рождения сына. Прожив с мужем недолго, Гузеева подала на развод.
В 1999 году Гузеева случайно столкнулась со своим старым знакомым ресторатором Игорем Бухаровым.
«Мы с ним знакомы… страшно даже подумать, сколько лет. Я училась в Ленинграде, он жил в Москве, мы — студенты часто ездили в столицу на театральные премьеры. На его попытки ухаживать я шутливо ответила: «Нравлюсь? Копи деньги». И он терпеливо меня ждал и всегда был рядом. Он мой друг на всю жизнь, настоящий кореш. Я выходила замуж, разводилась, у меня были всякие истории, а Игорь был рядом. Я рыдала у него на плече по поводу своих проблем, он возил меня по моим делам и всегда и во всем старался помочь», — приводит воспоминания Гузеевой kp.ru.
Замуж за Бухарова Гузеевой вышла в 1999 году, будучи уже беременной дочерью Ольгой. Пара до сих пор живёт вместе в счастливом браке.
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