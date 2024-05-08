Гузеева озвучила условия, на которых согласна знакомить людей на «Госуслугах»

Фото: РИА Новости/Тарас Литвиненко
Телеведущая, актриса Лариса Гузеева выразила равнодушие и отсутствие интереса к предложению депутата Госдумы Виталия Милонова стать лицом раздела знакомств на портале «Госуслуг».
Однако, добавила актриса, за большой гонорар, оплаченный со стороны Милонова, она готова обдумать предложение.
Ранее в России предложили создать на портале «Госуслуги» раздел для знакомств, где граждане могли бы безопасно и удобно найти себе партнёра.
Читайте также:
«Знакомства для честных»: Депутат рассказал о разделе знакомств на «Госуслугах»
На «Госуслугах» может появиться раздел для знакомств
РБК: Главы сервисов знакомств рассказали о нюансах создания аналога Tinder
«Я артистка, которая ведет программу «Давай поженимся». Роза Сябитова — профессиональная сваха. Ко мне какие вопросы? Если будет программа называться «Давайте разведемся», я буду вести программу «Давайте разведёмся». Все остальное мне неинтересно. Но если господин Милонов заплатит мне очень большие деньги, будем разговаривать», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Гузеева.
Ранее в России предложили создать на портале «Госуслуги» раздел для знакомств, где граждане могли бы безопасно и удобно найти себе партнёра.
Читайте также:
«Знакомства для честных»: Депутат рассказал о разделе знакомств на «Госуслугах»
На «Госуслугах» может появиться раздел для знакомств
РБК: Главы сервисов знакомств рассказали о нюансах создания аналога Tinder
Мелисса Тимофеева