Гузеева озвучила условия, на которых согласна знакомить людей на «Госуслугах»

График движения ряда пригородных поездов Киевского и Горьковского направлений, а также курсирующих по МЦД-4, изменится в субботу, 11 мая, в связи с работами по реконструкции железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию (ЦППК).