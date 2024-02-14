Издательская группа «Эксмо-АСТ» сообщила о падении продаж книг Стивена Кинга

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Стивен Кинг потерял лидерство в рейтинге самых издаваемых в России писателей, а продажи его книг снизились на 22%. Об этом сообщили представители крупнейшей издательской группы «Эксмо-АСТ».
Эксперты напрямую связывают это с уходом знаменитого «короля ужасов» с российского рынка. О своём решении не заключать новые контракты с издательствами из России Стивен Кинг заявил ещё 5 марта 2022 года, отреагировав таким образом на начало специальной военной операции на Украине. Так же, как и он, поступили английский фантаст Нил Гейман, автор криминальных романов Линвуд Баркли из Канады, британская писательница Джоан Роулинг, прославившаяся циклом романов о Гарри Поттере и другие.
Перестал быть автор «Мёртвой зоны», «Сияния», «Оно», «Мизери», «Зелёной мили» и других популярнейших и многократно экранизированных произведений и самым издаваемым автором в России. Сейчас по этому показателю он занимает седьмое место. Возглавляют рейтинги тиражей автор любовных романов писательница Анна Джейн (настоящее имя Анна Капранова - прим. ред.), русский классик Ф. М. Достоевский и ещё один классик, но уже детективного жанра, — Агата Кристи.
Отмечается, что в 2023 году рынок бумажных книг в России вырос на 9% — до 94 миллиардов рублей.
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Перестал быть автор «Мёртвой зоны», «Сияния», «Оно», «Мизери», «Зелёной мили» и других популярнейших и многократно экранизированных произведений и самым издаваемым автором в России. Сейчас по этому показателю он занимает седьмое место. Возглавляют рейтинги тиражей автор любовных романов писательница Анна Джейн (настоящее имя Анна Капранова - прим. ред.), русский классик Ф. М. Достоевский и ещё один классик, но уже детективного жанра, — Агата Кристи.
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Александр Бойцов