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Издательская группа «Эксмо-АСТ» сообщила о падении продаж книг Стивена Кинга

14 февраля 2024, 16:02
Фото: istockphoto/Canetti

Фото: istockphoto/Canetti

Стивен Кинг потерял лидерство в рейтинге самых издаваемых в России писателей, а продажи его книг снизились на 22%. Об этом сообщили представители крупнейшей издательской группы «Эксмо-АСТ».
Эксперты напрямую связывают это с уходом знаменитого «короля ужасов» с российского рынка. О своём решении не заключать новые контракты с издательствами из России Стивен Кинг заявил ещё 5 марта 2022 года, отреагировав таким образом на начало специальной военной операции на Украине. Так же, как и он, поступили английский фантаст Нил Гейман, автор криминальных романов Линвуд Баркли из Канады, британская писательница Джоан Роулинг, прославившаяся циклом романов о Гарри Поттере и другие.

Перестал быть автор «Мёртвой зоны», «Сияния», «Оно», «Мизери», «Зелёной мили» и других популярнейших и многократно экранизированных произведений и самым издаваемым автором в России. Сейчас по этому показателю он занимает седьмое место. Возглавляют рейтинги тиражей автор любовных романов писательница Анна Джейн (настоящее имя Анна Капранова - прим. ред.), русский классик Ф. М. Достоевский и ещё один классик, но уже детективного жанра, — Агата Кристи.


Отмечается, что в 2023 году рынок бумажных книг в России вырос на 9% — до 94 миллиардов рублей.

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В Будапеште умер автор легендарной заставки к «Ну, погоди!» Тамаш Деак
14 февраля 2024, 16:41

Фото: РИА Новости/И. Бреннер

В Будапеште 12 февраля в возрасте 95 лет скончался композитор, джазовый трубач, дирижёр и музыкальный преподаватель Тамаш Деак. Венгерский хитмейкер создал более 120 произведений для мультфильмов, спектаклей и телепередач, но более всего известен заставкой к великому советскому мультику «Ну, погоди!».
Его композиция «Водные лыжи» (Vizisi, 1968 год) играет во время начальных титров и в сериях с 1969 по 2017 годы, а также в перезапуске мультсериала в 2021 году — в новой аранжировке.

Родился Деак в 1928 году в венгерском городе Скешфехевар. На трубе он выучился играть самостоятельно. С 1959 по 1964 год работал на Венгерском радио. В 1964 году организовал и возглавил джазовый ансамбль Deák Big Band. С 1969 года маэстро преподавал на джазовом отделении музыкальной академии.

Музыкант и композитор создал множество замечательных мелодий для фильмов, телепередач и спектаклей. На его счету в том числе музыкальная тема известной «Ловушки для кошек» (1986 год). Но для большинства зрителей и слушателей он останется автором озорной и весёлой заставки для «Ну, погоди!».

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#лыжи
#композитор
#музыкант
#венгрия
#мультфильмы
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Актриса из «Бриллиантовой руки» Виктория Островская умерла на 86-м году жизни
14 февраля 2024, 16:05

Фото: iStock/jorgeantonio

Актриса Виктория Островская, исполнившая роль «жрицы любви» в кинокомедии режиссера Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», скончалась на 86-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале написал телеведущий Андрей Малахов.
Причина смерти Островской не называется. Малахов написал, что артистку заметил ассистент Леонида Гайдая прямо на улице, ее взяли в фильм без проб.

Фраза героини Островской «цигель-цигель, ай-лю-лю» стала культовой. Актриса также сыграла в картине Игоря Ильинского и Аркадия Кольцатого «Старый знакомый», после чего больше не снималась.

Виктория Островская родилась 1 сентября 1938 года. Окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. После завершения актерской карьеры Островская работала диспетчером, библиотекарем и тренером по гимнастике.

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#актриса
#кино
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#артист
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Путин прибыл в московский Центр диагностики и телемедицины
14 февраля 2024, 15:55

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин прибыл в московский Центр диагностики и телемедицины вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно сообщению, Путин и Собянин проводят совместный осмотр телерадиологического центра, который является первым в России и одним из самых крупных в мире, где проводится дистанционное централизованное описание, а также контроль качества лучевых исследований, выполняемых в городских медучреждениях.

Ранее сообщалось, что сначала года в Подмосковье врачи провели более 1,7 млн телемедицинских консультаций. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Телемедицинские консультации были созданы для удобства жителей Подмосковья, чтобы облегчить повторные приемы у врачей.


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#контроль
#путин
#искусственный интеллект
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Для детсадовцев из Каширы провели мастер-класс по журналистике
14 февраля 2024, 15:44

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Интерактивный урок журналистики провели для воспитанников старшей группы детсада каширской школы №9 юные журналисты из молодежного медиацентра «Росток», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Ребятам рассказали, сколько людей нужно для выпуска новостей, чем занимаются корреспондент, оператор, диктор, монтажёр и режиссёр. Кроме того, на примере сказки «Курочка ряба» малышам показали разные форматы новостей.

«Мы стараемся организовать интересные занятия, где школьники могли чему-то научить дошкольников. Детям нравится всё, что им показывают. Журналистика – сложная профессия, но с дошкольниками идёт большая работа по профориентации», — сказала старший воспитатель дошкольного отделения школы №9 Татьяна Егорова.

В конце мастер-класс детсадовцам вручили подарки: счётные палочки, ластики и значки с логотипом медиацентра «Росток».

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#кашира
#школьники
#детсад
#мастер-класс
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«Фонтанка»: россияне стали массово распродавать жилье в Финляндии
14 февраля 2024, 15:43

Фото: iStock/Rawpixel

Россияне стали массово распродавать жилье в Финляндии. Об этом сообщает «Фонтанка».
Отмечается, что на известных сайтах по продаже недвижимости можно увидеть более 100 подобных объявлений. Согласно информации источника, стоимость самого дешевого объекта составляет 700 тысяч рублей — однокомнатная квартира в Иматре.

Двухкомнатный таунхаус, площадь которого 52 квадратных метра, предлагается приобрести за 775 тысяч рублей. Сообщается, что купить можно не только квартиры или дома, но и архипелаги. Пять островов на озере Саймаа россиянин выставил на продажу за один миллион евро.

Ранее сообщалось, что граждане РФ резко сократили покупки недвижимости в Финляндии, этот показатель упал до уровня 1994 года. Всего за этот период россияне приобрели в Финляндии порядка 1 614 объектов недвижимости.

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#квартиры
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#россияне
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#рф
#финляндия
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В Подмосковье собрали ещё более тонны «добрых крышечек»
14 февраля 2024, 14:54

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

На переработку отправлено ещё 1065 килограммов пластика, собранного в Московской области в рамках благотворительного проекта «Добрые крышечки», сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.
«Большую часть вторсырья собрали воспитанники детсадов и школьники Серпухова. Подольска, Пущина, Протвина и Чехова. Но в этот раз весомый вклад внесли и взрослые — работники организаций и предприятий Подольска, Чехова, и Серпухова, а также пенсионеры», — отмечается в сообщении.
Благотворительная акция «Добрые крышечки» проводится уже несколько лет. Её участники собирают закручивающиеся пластиковые крышки от напитков – это ценное вторсырьё. Деньги за собранные крышки перечисляются в фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам», на них покупают оборудование для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Адреса пунктов сбора «добрых крышечек» размещены на сайте Чеховского филиала регионального оператора по вывозу мусора ООО «МСК-НТ».

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#благотворительная акция
#пластик
#переработка
#подмосковье
#московская область
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Небогатый канадский студент летает на пары на самолёте из экономии
14 февраля 2024, 14:48

Фото: istockphoto/Sitikka

Студент из Канады Тим Чен летает на учёбу на самолёте. Он подсчитал, что жизнь в Ванкувере обойдётся ему дороже, чем несколько перелётов в неделю из дома и обратно.
Тим живёт в Калгари и учится на курсах по искусствоведению в университете Британской Колумбии. Занятия проходят в Ванкувере от двух до четырёх раз в неделю. Сначала Тим собирался, как и другие студенты, снимать жильё. Однако цены на аренду недвижимости в последнее время непомерно выросли, и планы пришлось скорректировать, сообщает телеграм-канал Baza.

Не лишённый практической сметки будущий искусствовед подсчитал, что ему выгоднее и дешевле жить дома, в Калгари, и летать на пары в Ванкувер (примерно 680 километров), чем снимать квартиру. Поездка на учёбу занимает у Тима чуть более часа — полчаса на самолёте (150 долларов) и потом от аэропорта до вуза, как правило, автостопом или бесплатно с попутчиками. Таким образом студент намерен летать на занятия до самого диплома.

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Москвичам пообещали красивую морозную погоду
Синоптик Вильфанд: «В четверг-пятницу погода будет красивая»
14 февраля 2024, 14:47

Фото: istockphoto.com/scaliger

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в четверг и пятницу, 15 и 16 февраля, Москву ожидают настоящие морозы.
Он отметил, что температура будет на 10-15°C ниже нормы.

«Но в четверг-пятницу погода будет красивая. Высокое давление, малооблачно. Снег будет искриться под солнечными лучами», — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» Вильфанд.

А синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин отметил установление аномально холодной погоды по всей России.

«На большей части России, от Санкт-Петербурга до Анадыря, установилась аномально холодная погода с небольшими нюансами. На севере Сибири есть очаги с теплом, но они несущественные. Холодно в сибирском регионе, в южных районах, где понижение температуры от нормы достигает 12-14°С», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщала, что в начале марта в столичном регионе ожидаются положительные температуры.

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#температура
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Депутат Фёдоров: Надо снизить налоговую нагрузку на землю семьям с пятью детьми
14 февраля 2024, 14:19

Фото: istockphoto.com/Bilanol

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой расширить льготу на земельный налог семьям с пятью и более детьми.
Он пояснил, что в нынешнем законодательстве предусмотрена такая льгота в одинаковом размере для многодетных семей с тремя и более детьми. Однако, считает депутат, семьям с пятью и более детьми и тем, у кого на иждивении находятся три-четыре ребёнка – разные, и условия им нужны различные, а потому и льготы для них надо предусмотреть иные.

«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Налоговый кодекс РФ в введении положения об уменьшении налоговой базы на величину кадастровой стоимости 1,2 тыс. кв. м площади земельного участка для физлиц, имеющих пять и более несовершеннолетних детей», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минтруда Антона Котякова.

А до этого стало известно, что с начала реализации программы реновации в Москве более 51 тыс. семей переехали в новые квартиры.

«Новоселье отпраздновали 88% от общего числа приступивших к переселению жителей. Так, только на юго-востоке столицы переехали 9,5 тыс. семей, на востоке – 6,6 тыс., на севере – 6,1 тыс.» – приводит АГН «Москва» слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал запретить авиакомпаниям разделять пожилых пассажиров (старше 75 лет) с родственниками или сопровождающими лицами во время полётов.

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#госдума
#льготы
#рф
#семьи
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