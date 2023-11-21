Зарубежные издательства решили вернуться в Россию

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Крупнейшее книжное издательство Penguin Random House снова начнёт работать в РФ.
Немецкое и испанское подразделения Penguin Random House возобновляет работу в России. Об этом, ссылаясь на гендиректора издательской группы «Альпина» Алексея Ильина, пишет «Коммерсантъ».
Одно из крупнейших в мире издательств решило вернуться в страну после Франкфуртской книжной выставки, которая проходила 18-22 октября. В портфель компании входят Лю Цысинь, Николас Спаркс, Джон Гришэм, Стивен Кинг, Люсинда Райли и многие другие авторы.
Это возвращение «дало надежду российским издательствам», желающим снова покупать права напрямую у партнеров-иностранцев.
Указанные подразделения имеют право распоряжаться только правами локальных авторов.
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Одно из крупнейших в мире издательств решило вернуться в страну после Франкфуртской книжной выставки, которая проходила 18-22 октября. В портфель компании входят Лю Цысинь, Николас Спаркс, Джон Гришэм, Стивен Кинг, Люсинда Райли и многие другие авторы.
Указанные подразделения имеют право распоряжаться только правами локальных авторов.
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Мария Фирсова