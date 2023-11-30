Израиль отозвал своего посла в Мадриде

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Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что его государство отзывает посла в Мадриде для консультаций из-за высказывания премьера Испании Педро Санчеса по поводу конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я позвонил послу Израиля в Испании, сказал ему вернуться для консультаций в Иерусалим», — сказал Коэн.Как заявляет дипломат, Санчес продолжает «беспочвенные» обвинять Израиль.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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