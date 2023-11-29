Маск отказался посетить сектор Газа, потому что там «достаточно опасно»

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Бизнесмен Илон Маск отказался от приглашения палестинского радикального движения ХАМАС посетить сектор Газа, так как там «достаточно опасно».
«Сейчас это кажется немного опасным, но я верю, что процветание Газы в долгосрочной перспективе будет выгодно всем сторонам», — написал предприниматель в принадлежащей ему соцсети X (бывший Twitter).Ранее руководство ХАМАС пригласило американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска посетить сектор Газа. Об этом заявил представитель палестинского движения в Ливане Усама Хамдан.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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