«Известия»: В документах по делу Эпштейна фигурируют Билл Клинтон и принц Эндрю

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Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк опубликовал часть документов, содержащих имена более 150 человек, так или иначе фигурирующих в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна (Эпстина), который организовывал визиты в свой дом десятков несовершеннолетних девушек. Об этом 4 января сообщила газета «Известия».
В списках значатся экс-президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, брат нынешнего короля Великобритании Карла III принц Эндрю, основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс и другие знаменитости. При этом надо отметить, что наличие той или иной фамилии в списках не обязательно свидетельствует о причастности обладателя последней к преступной деятельности Эпштейна.
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