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«Известия»: В документах по делу Эпштейна фигурируют Билл Клинтон и принц Эндрю

04 января 2024, 05:57
Фото: РИА Новости/Игорь Самойлов

Фото: РИА Новости/Игорь Самойлов

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк опубликовал часть документов, содержащих имена более 150 человек, так или иначе фигурирующих в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна (Эпстина), который организовывал визиты в свой дом десятков несовершеннолетних девушек. Об этом 4 января сообщила газета «Известия».

3 января в архив суда были добавлены 40 документов. В список вошли электронные письма, отчеты свидетельских показаний и юридические заключения, о публикации которых в декабре 2023 распорядилась судья Лоретта Преска.

В списках значатся экс-президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, брат нынешнего короля Великобритании Карла III принц Эндрю, основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс и другие знаменитости. При этом надо отметить, что наличие той или иной фамилии в списках не обязательно свидетельствует о причастности обладателя последней к преступной деятельности Эпштейна.

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#секс
#нью-йорк
#суд
#сша
#дональд трамп
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На Крымском мосту в пробку попали 900 машин
03 января 2024, 19:36

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Очередь на проезд по Крымскому мосту в среду, 3 января, вечером выросла до 895.
Об этом сообщают в телеграм-канале об оперативной обстановке на Крымском мосту.

Со стороны Крыма в пробке на 18:00 ожидают проезда 610 автомобилей, со стороны Краснодарского края в очереди стоят 285 автомобилей.

Время ожидания равняется примерно двум часам.

Ранее Владимир Зеленский выразил надежду на поддержку Запада, обратившись с просьбой предоставить Украине немецкие ракеты Taurus в интервью для The Economist. Он подчеркнул, что скорость прогресса Вооруженных сил Украины напрямую зависит от помощи, которую страна может получить от своих западных партнеров.

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#крым
#крымский мост
#новости
#пробки
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Умер актер Черняев, известный по ролям в «Глухаре» и «Склифосовском»
03 января 2024, 18:18

Фото: iStock/SergeyPankratov

Скончался 70-летний российский актер Петр Черняев.
Об этом рассказала журналист и писатель Сусанна Альперина на своей странице в Facebook*.

«Умер Петр Черняев. Петя... Киновед, кинокритик, журналист. Все пишут — актер. Да, еще и актер, ещё и режиссер, ещё и телеведущий», — сообщила Альперина.
Петр Черняев выпустился из ВГИКа в 1978 году. Он был задействован в фильмах и сериалах: «Глухарь», «Мент в законе», «Склифосовский», а также «Универ», «Интерны» и «Солдаты».

В качестве сценариста писал для проектов «Понять. Простить». Был сопродюсером фильмов «Санжира», «Сундук предков», а также «Сезон туманов».

Ранее сообщалось. что на 65-м году скончался публицист Максим Соколов. Об этом сообщила его супруга Светлана в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что колумнист агентства умер на даче в Тверской области. Соколов на протяжении многих лет являлся обозревателем ведущих российских СМИ, работал с ВГТРК и Первым каналом. В разное время он состоял в штате газет «Коммерсантъ», «Известия», «Независимой газеты» и многих других изданий.

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#общество
#кино
#фильм
#актёр
#новости
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Психолог Глебова рассказала, почему детей-интровертов легче воспитывать
Психолог Глебова рассказала, что дети-интроверты более осторожны
03 января 2024, 17:29

Фото: iStock/fizkes

Многим родителям легче даётся воспитание детей-интровертов, нежели экстравертов. Клинический и когнитивный психолог Евгения Глебова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, чем отличается подход к таким детям.
Так, по словам специалиста, интроверты всегда с осторожностью относятся к новым людям и изменениям, что позволяет им внимательнее выбирать занятия и строить новые знакомства. С таким ребёнком родители могут не волноваться о том, что он окажется в неприятной ситуации или уйдёт с незнакомцем.

Также собеседница «Газеты.Ru» подчеркнула, что интровертные дети будут внимательно и без спешки разбираться в какой-либо теме, что-то кропотливо изучать для поиска сути. Им крайне важно понять, как устроено всё вокруг и почему именно так, а не иначе.

Кроме того, дети-интроверты никогда не стремятся стать частью шумной компании и не требуют постоянной смены впечатлений. Это позволяет родителям не ломать голову над тем, как ещё развлечь ребёнка. Им следует просто оставить его наедине с интересным занятием и не отвлекать.

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#психолог
#дети
#воспитание
#родители
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Казахстанский оператор TVCOM прекратил трансляцию российских телеканалов
03 января 2024, 16:44

Фото: istockphoto/simpson33

Оператор платного спутникового и интернет-телевидения в Казахстане TVCOM убрал из сетки вещания несколько российских телеканалов. В их числе, в частности, «Первый канал».
Также будет прекращена трансляция телеканалов «Поехали», «Время: далёкое и близкое», «Дом кино», «Телекафе», «Дом кино Premium», «Музыка Первого», «Победа», «Карусель», «Бобёр», «О!». На сайте оператора сообщается, что такое решение было принято в целях поэтапного сокращения количества телеканалов с новостной повесткой.

Также в сообщении анонсируется постепенное снижение числа зарубежных телеканалов с новостным информационным нарративом. Вместо них будут продвигаться рейтинговый телеканалы развлекательного, фильмового и познавательного формата, в том числе казахстанские.

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#музыка
#победа
#кино
#дом
#карусель
#снижение
#казахстан
#телевидение
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Фонд «Защитники Отечества» реализует проект по адаптации жилья для ветеранов СВО
03 января 2024, 15:06

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Адаптация жилья для героев с инвалидностью — это одно из важнейших направлений деятельности фонда «Защитники Отечества». В рамках запущенного проекта фонд исключительно за счёт собственных средств обустраивает квартиры и дома под нужды ветеранов-инвалидов специальной военной операции.
В Московской области первые пятеро демобилизованных бойцов уже получили помощь в рамках этой программы. В их домах поставили новые входные группы, внутренние помещения оснастили системами «умный дом», в которую входят датчики, автоматические розетки, выключатели, дистанционное открытие окон, робот-пылесос. Также была приобретена и установлена специальная кухонная мебель для людей с ограниченными возможностями здоровья. Письменные столы снабдили устройством, позволяющим регулировать высоту рабочей поверхности.


Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

По словам председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой, свою главную задачу она и её единомышленники видят в том, чтобы окружить заботой и вниманием каждого ветерана, обращающегося к ним, сделать его жизнь комфортной и удобной. Помогают сотрудникам фонда и добровольцы, волонтёры и просто неравнодушные люди. Например, глава городского округа Балашиха Сергей Юров принял добровольное участие в адаптивной отделке ветерана боевых действий. Он распорядился бесплатно заменить в его квартире все окна. Это изначально не входит в перечень работ по проекту.


Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Его отделения есть во всех регионах России, а значит проект по адаптации жилья для ветеранов СВО с инвалидностью будет реализовываться во всей стране.

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#сво
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Россиянам рассказали, чего не следует делать в Рождество
03 января 2024, 14:32

Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов

Издание Общественная служба новостей раскрыло, какие правила следует соблюдать в Рождество, и от чего стоит отказаться в этот день.
Рождество традиционно празднуется в ночь на 7 января. В это время в православных храмах проводятся службы, которые очень важно посетить, поэтому в рождественскую ночь желательно не спать.

Также в Рождество и за день до него нельзя заниматься уборкой. При этом в святой день в доме должно быть чисто, поэтому следует заранее сделать генеральную уборку.

ОСН отмечает, что существует поверье, согласно которому в Рождество нельзя выносить мусор, поскольку вместе с ним из дома можно унести удачу.

Не следует и выяснять отношения, ругаться, сплетничать, поскольку такие действия в святой праздник приравниваются к греху.

В Рождество нельзя отказывать гостям – следует встретить их и угостить. Но и самим в гости ходить в этот день важно. Поскольку это прежде всего семейных праздник, следует навестить родственников. Не стоит забывать и об ушедших близких. Чтобы уважить их души, принято ставить зажжёные свечи на подоконник.

Также по традиции садиться за стол в Рождество можно только после восхождения первой звезды, являющейся символом рождения Христа. Праздничную ёлку в этот день также должна венчать звезда.

Следует внимательнее отнестись к наряду: не стоит надевать одежду тёмных оттенков, лучше выбрать светлый образ.

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#рождество
#праздник
#православие
#традиции
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Рождественская сказка Федерации бокса России ждёт гостей
03 января 2024, 13:40

Фото: istock / Svetlana Verbitskaya

С 29 декабря 2023 года по 8 января 2024 года Федерация бокса России при поддержке Правительства Московской области проводят благотворительную сказочную Новогоднюю ёлку под названием «Рождественская сказка Федерации бокса России».
В этом году ёлка переместилась с Острова Русский на уникальную площадку Пляж на Оке «Серпуховские Мальдивы».

На территории мероприятия можно встретить волка, гоняющегося за зайцем, тридцать витязей, трех поросят и других сказочных героев. Кроме того, можно посетить живую ферму, покататься на лошадях, оленях и хаски.

В рамках сказки можно принять участие в рождественских матер-классах, посетить школу богатырей, посмотреть спектакли или посетить кукольный театр. Также на берегу Оки есть полоса препятствий, Рождественский вертеп, дом Деда Мороза и избушка Бабы Яги.

На территории расположено множество современных аттракционов, зон активного отдыха, каток и различные развлечения по мотивам русских народных сказок. Кроме того, тут расположена самая большая новогодняя ёлка.

«Я вырос в Сибири и там настоящая зима, делают ледяные фигуры, которых нет в Москве. Здорово, что в Московской области — Серпухове — у людей есть возможность окунуться в детство и сказку. На Рождественских Ёлках обалденная атмосфера, много вкусной еды и чай для гостей, и самое главное — всё бесплатно», — рассказал бывший чемпион мира WBA Фёдор Чудинов.

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#дом
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#зима
#чай
#мероприятия
#развлечения
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Боксёры Очигава и Александров провели мастер-класс на Рождественской сказке в Серпухове
Очигава и Александров провели мастер-класс на Рождественской сказке в Серпухове
03 января 2024, 13:39

Фото: сайт Федерации бокса России

Чемпионы по боксу Софья Очигава и Анатолий Александров провели тренировку для гостей Рождественской сказки Федерации бокса России в Серпухове. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе спортивной федерации.
Софья Очигава является двукратной чемпионкой мира и финалистом Олимпиады в Лондоне. Анатолий Александров – шестикратный чемпион Европы и двукратный чемпион мира по версии WBO.

«В очередной раз приехал в Серпухов на Рождественские ёлки, здесь сказочно и волшебно. Уже несколько лет поражаюсь как много людей собирается на площадке, как здесь всё масштабно и красиво. Много аттракционов, развлечений, есть место для прогулок, можно угоститься вкусными блинами и горячим чаем. Радует, что люди разного возраста приходят с удовольствием и получают новогоднее настроение», – рассказал Александров.

Вместе с коллегой Очигавой спортсмен провёл мастер-класс, автограф-сессию и сфотографировался с гостями.

На площадках мероприятия дети могут принять участие в играх по мотивам русских народных сказок, прокатиться на аттракционах и упряжках с оленями, насладиться настоящими русскими блинами и поучаствовать в различных мастер-классах и активностях с аниматорами.

Также каждый ребёнок получает сладкий новогодний подарок.

По завершении одного из дней поведения мероприятия на главной сцене площадки Пляжа на Оке «Серпуховские Мальдивы» выступила певица Ольга Бузова. Исполнительница любит бокс и является постоянным гостем Рождественской сказки в Серпухове.

Мероприятие Федерации бокса России пройдёт до 8 января. В последний день для гостей на сцене выступит группа RASA.

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#бокс
#серпухов
#мастер-класс
#мероприятия
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Юристы рассказали о выплатах работающим в праздники россиянам
03 января 2024, 12:49

Фото: iStock/Oleg Elkov

Россиянам, работающим в новогодние праздники, полагаются дополнительные выплаты. Об этом в беседе с RT рассказали адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярму и юрист, общественный деятель Наталья Вайнберг.
Согласно Трудовому кодексу, за работу в праздничные дни работник должен получить оплату в двойном размере.

Ярмуш подчеркнула, что в случае, если работнику не нужна двойная оплата труда, он может выбрать отгул.

Также она отметила, что к работе в праздничные дни нельзя привлекать беременных и несовершеннолетних, даже если они дают своё согласие.

При этом есть категории граждан, доступных к привлечению к работе, но которые могут отказаться от этого: люди с инвалидностью, женщины с детьми до трёх лет, родители детей-инвалидов, матери и отцы, воспитывающие в одиночку ребёнка, не достигшего возраста 14 лет; сотрудники с тремя и более детьми до 18 лет, младшему из которых не исполнилось 14 лет.

Кроме того, собеседница RT добавила, что трудовая инспекция имеет право наложить штраф на работодателя, который не выплатил сотруднику двойную зарплату или не дал отгул.

Юрист Наталья Вайнберг сообщила, что работодатель должен получить письменное согласие от работника, а также издать приказ, прежде чем привлекать сотрудника к выполнению своих обязанностей в праздничные дни.

Специалист подчеркнула, что при графике работы 5/2 в январе этого года 17 рабочих дней. Если сотрудник полностью отработал все эти дни, он получает целый оклад. Если несколько, то за каждый день выплачивается 1/17 оклада.

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