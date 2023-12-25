Актриса из сериала «Сердце матери» приняла участие массовой оргии в столичной сауне

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Российская актриса сериала «Сердце матери» 48-летняя Галина Васютичева приняла участие в массовой оргии в столичной сауне. Об этом пишет Mash.
Напомним, в Москве полиция задержала 31 человека за участие в массовой оргии в сауне торгового центра «Фэвори» на Волгоградском проспекте, в том числе их подозревают в однополом сексе.
Полицию вызвали люди из-за сильного шума, который раздавался из сауны. На место прибыли полицейские. Там они увидели множество голых женщин и мужчин, огромное количество алкоголя, а также разбросанные презервативы и смазки. Всего в массовой оргии приняли участие более 30 человек. Они задержаны.
Среди любителей группового секса оказалась и актриса сериала «Сердце матери» 48-летняя Галина Васютичева. Она также снималась в таких сериалах как «Прокурорская проверка», «Москва. Три вокзала», «Особый случай», «Не ври мне» и других. На нее и ее партнеров по сексуальному мероприятию завели административные дела за мелкое хулиганство.
По предварительным данным, участники свингер-вечеринки состояли в тематическом закрытом чате.
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Полицию вызвали люди из-за сильного шума, который раздавался из сауны. На место прибыли полицейские. Там они увидели множество голых женщин и мужчин, огромное количество алкоголя, а также разбросанные презервативы и смазки. Всего в массовой оргии приняли участие более 30 человек. Они задержаны.
По предварительным данным, участники свингер-вечеринки состояли в тематическом закрытом чате.
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Элина Позднякова