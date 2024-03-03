Известия: В России перенесут крайний срок замены лифтов с возрастом более 25 лет

Более 78 тысяч лифтов в жилом фонде в России подлежат замене уже в 2025 году. Однако, как пишут «Известия», сделать это в срок не получится, поэтому Минстрой РФ предложил продлить соответствующую программу до 2027 или даже до 2030 года.
В среднем в год происходит замена около 15 тыс. лифтов, но одновременно с этим ежегодно устаревают еще 10 тысяч. Ускорить замену оборудования можно с помощью рассрочки от крупных производителей, софинансирования со стороны регионов и повышения ответственности собственников.
Министерство и общественный совет готовят предложения по модернизации лифтового хозяйства РФ. Главной проблемой при этом является финансирование замены лифтов в рамках программ капремонта. Поэтому продление программы по замене подъёмников до 2027 или 2030 года вполне может стать временем для выработки новых финансовых механизмов для собственников помещений и производителей лифтов.
Кроме того, важно решить проблему с безопасной эксплуатацией лифтов. Большинство УК сейчас подписывают договоры только на аварийное обслуживание и мелкий ремонт оборудования.
Читайте также:
В Подмосковье снизилось число жалоб о неисправности лифтов на 13%
Воробьёв: возрождённый Серпуховский завод будет производить 12 тыс лифтов в год
Министерство и общественный совет готовят предложения по модернизации лифтового хозяйства РФ. Главной проблемой при этом является финансирование замены лифтов в рамках программ капремонта. Поэтому продление программы по замене подъёмников до 2027 или 2030 года вполне может стать временем для выработки новых финансовых механизмов для собственников помещений и производителей лифтов.
«Если происходит серьезная поломка, то ремонт идет по статье «Содержание внутридомового оборудования», из средств, которые жители платят управляющей компании, а не из средств на капремонт. Но не все компании добросовестно проводят обязательное ежегодное техническое освидетельствование лифтов, не имея специальной аккредитации», — рассказала «Известиям» Олеся Тыщенко, глава Координационного совета ассоциации председателей советов МКД Московской области.В Подмосковье в ближайшие годы планируется заменить почти 600 лифтов (в 2024 году – 320, а в 2025 году – 277), сообщила ранее руководитель подмосковной Госжилинспекции Ольга Федина. Такая задача была поставлена лично губернатором Андреем Воробьёвым.
Читайте также:
В Подмосковье снизилось число жалоб о неисправности лифтов на 13%
В многоквартирных домах Подмосковья в этом году заменят более 500 лифтов
Артем Путинцев