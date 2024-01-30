В Подмосковье снизилось число жалоб о неисправности лифтов на 13%

Фото: ГУСТ МО
«Любая неисправность лифтов несет угрозу здоровью и жизни людей. УК должны проводить регулярные осмотры и оперативно устранять выявленные нарушения — своими силами, либо с привлечением специализированных организаций.<…> О неисправностях лифтового оборудования можно сообщить в ЕДС МО. Управляющая компания должна взять заявку в работу в течение 24 часов. Согласно классификатору, на проведение работ дается от 24 до 120 часов в зависимости от их сложности», — пояснила руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.
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