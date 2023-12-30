Известный уфолог Стефан сообщил о находке в Египте «мумий инопланетян»

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Известный немецкий уфолог Мартин Стефан рассказал об очередной своей сенсационной находке. По его словам, в Египте он сумел обнаружить высохшие останки инопланетных существ.
В интервью изданию The Sun Стефан сообщил, что «мумия инопланетянина» была найдена во время археологических раскопок. Его сообщение вызвало большой интерес учёных и любителей аномальных явлений во всём мире. По словам немецкого уфолога, лица и черепа мумий были вытянутой формы и удивительно напоминали своими чертами образы гуманоидов, какими их изображают в научно-фантастических фильмах.
Стефан, который уже несколько десятилетий занимается всем, что связано с инопланетянами и НЛО, утверждает, что данная находка может перевернуть наши представления об истории человечества и о возможности контакта с внеземными цивилизациями.
В то же время многие учёные сомневаются в подлинности инопланетной мумии. Скептики говорят, что необычная форма останков может быть вызвана естественными причинами или деформацией тканей. В любом случае, предстоят ещё многие дополнительные анализы и исследования находки. Сам Стефан убеждён, что их результаты скажутся на представлениях об истории человечества и окажут влияние на его будущее.
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Стефан, который уже несколько десятилетий занимается всем, что связано с инопланетянами и НЛО, утверждает, что данная находка может перевернуть наши представления об истории человечества и о возможности контакта с внеземными цивилизациями.
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Александр Бойцов