Около самолета Байдена заметили НЛО

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В небе над аэропортом Лос-Анджелеса был зафиксирован неопознанный летающий объект (НЛО) во время посадки самолета с президентом США Джо Байденом. Эту информацию опубликовала газета New York Post.
Братья Джошуа и Питер Солорзано случайно запечатлели светящийся шарообразный предмет на видеокамеру во время съемок дозаправки в воздухе истребителей F-35.
По информации NYP, объект был зафиксирован дважды на видео.
Исследователь НЛО Мик Уэст отметил, что объект мог представлять собой воздушный шар. Он указал на форму и траекторию его движения в качестве основания для такого предположения.
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Джо Байден проявляет серьезный интерес к теме неопознанных летающих объектов и активно работает над сбором данных и их изучением.
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«Ты видел то, что я вижу? Что-то пролетело рядом с нами...» — прокомментировал событие Джошуа. Его брат предположил, что это мог быть воздушный шар.
Исследователь НЛО Мик Уэст отметил, что объект мог представлять собой воздушный шар. Он указал на форму и траекторию его движения в качестве основания для такого предположения.
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Джо Байден проявляет серьезный интерес к теме неопознанных летающих объектов и активно работает над сбором данных и их изучением.
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Артем Кузьмин