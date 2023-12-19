К голосовому помощнику приложения «Подмосковные стройки» обратились 2,5 тыс раз

Фото: пресс-служба Госстройнадзора МО
С начала работы голосового помощника Алиса в приложении «Подмосковные стройки» сервис получил около 2,5 тыс запросов от жителей. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Госстройнадзора Московской области.
«Все пожелания направлены разработчикам, и Алиса получит дополнительные навыки – например, научится чётче распознавать упоминание корпусов, секций и чисел. В приложение также внесены сведения о расположении и статусе строительства социальных объектов. Голосового помощника можно спрашивать о строительстве школ, поликлиник, детсадов и других объектов», – говорится в сообщении.С апреля этого года путём голосового поиска можно узнать об этапах строительных работ многоквартирных домов региона. Для этого нужно дать Алисе команду: «Узнай у «Подмосковных строек», как строится жилой комплекс», далее название и номер дома.
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