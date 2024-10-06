К Москве приближается циклон «Кассандра» с мощными дождевыми тучами

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К Москве приближается циклон «Кассандра», который в ближайшие два дня обрушит на столицу половину месячной нормы за октябрь — 34,8 мм осадков. Об этом сообщил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости. По его словам, атмосферный фронт уже миновал Калугу и Тулу, надвигаясь на Москву.
Тишковец добавил, что теплый циклон сопровождают крупные дождевые тучи. Первые дожди начнутся уже после обеда в южных и юго-западных районах Подмосковья, а вечером непогода накроет и Москву, где ждут до 3,9 мм осадков.
Этой ночью, с 6 на 7 октября, дожди усилятся. Синоптики ждут до 20,7 мм осадков и ухудшение зоны видиомсти до 3 километров.
Тишковец также ответил, что понедельник может стать самым дождливым 7 октября в истории метеонаблюдений. Пока что такой рекорд больше 20 лет удерживает 2003 год, когда в этот день выпало 23,2 мм осадков.
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Этой ночью, с 6 на 7 октября, дожди усилятся. Синоптики ждут до 20,7 мм осадков и ухудшение зоны видиомсти до 3 километров.
Тишковец также ответил, что понедельник может стать самым дождливым 7 октября в истории метеонаблюдений. Пока что такой рекорд больше 20 лет удерживает 2003 год, когда в этот день выпало 23,2 мм осадков.
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Данил Пономарев