Ученые узнали, кто устроил «нулевую мировую войну»

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Совсем недавно ученым стало известно об одном из самых первых сражений в Европе, пишет РИА Новости.
Отмечается, что военные действия в долине реки Толлензе были самыми значимыми в Германии. Битва, которая привела к многочисленным жертвам, началась 3200-3300 лет назад.
Согласно информации источника, с 2008 года в Толлензе ведутся раскопки, которые не закончены и по сегодняшний день. Археологи обнаружили более 12 тысяч фрагментов костей. Уточняется, что останки принадлежат мужчинам, которые погибли от мечей и стрел.
Среди оружия были найдены бронзовые наконечники, деревянная палица, молот. Ученые сообщили, что в боях принимали участие минимум четыре тысячи воинов.
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Согласно информации источника, с 2008 года в Толлензе ведутся раскопки, которые не закончены и по сегодняшний день. Археологи обнаружили более 12 тысяч фрагментов костей. Уточняется, что останки принадлежат мужчинам, которые погибли от мечей и стрел.
Среди оружия были найдены бронзовые наконечники, деревянная палица, молот. Ученые сообщили, что в боях принимали участие минимум четыре тысячи воинов.
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Екатерина Коршунова