Как выбрать психолога — три совета от терапевта Заникова

С этого года в России начали отмечать новый праздник – День психолога. Он7 приходится на 22 ноября. В этот день в 1994 году прошёл первый съезд учреждения Российского психологического общества. Благодаря популяризации этой области, специалистов-психологов становится всё больше, из-за этого найти «своего» бывает сложно. Психолог-психотерапевт Тамерлан Заников рассказал «Радио 1», на что стоит обратить внимание при выборе терапевта.