Канада ввела санкции против шести компаний РФ, в том числе «РЕН ТВ» и «Известий»

Фото: iStock/Mihrzn
Канада ввела санкции против девяти физических и шести юридических лиц из России, об этом сообщается в заявлении канадского МИД.
В числе прочих под канадские санкции попали российские средства массовой информации, такие как: «Известия», «Парламентская газета» и телеканал «РЕН ТВ».
Антироссийские санкции коснулись и физических лиц. Под них попали – бывший глава МИД РФ Игорь Иванов, программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, российский политолог Дмитрий Суслов и певицу Жасмин (Сару Шор).
При этом, вчера директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин заявил, что в Евросоюзе осознали неэффективность антироссийских санкций, о чём уже неоднократно заявляли в РФ.
Читайте также:
Директор ЦЭМИ РАН Бахтизин: Запад осознал неэффективность санкций против РФ
FT: Зависимость от российского ядерного топлива угрожает нацбезопасности США
В Британии 127 компаний добровольно признались в нарушении санкций против РФ
Антироссийские санкции коснулись и физических лиц. Под них попали – бывший глава МИД РФ Игорь Иванов, программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, российский политолог Дмитрий Суслов и певицу Жасмин (Сару Шор).
Читайте также:
Директор ЦЭМИ РАН Бахтизин: Запад осознал неэффективность санкций против РФ
FT: Зависимость от российского ядерного топлива угрожает нацбезопасности США
В Британии 127 компаний добровольно признались в нарушении санкций против РФ
Евгения Парфентьева