Каширские мультипликаторы участвовали в медиафестивале «Юные таланты Московии»

Фото: администрация городского округа Кашира
Ребята из объединения «Страна мастеров» Детского экологического центра, руководителем которых является педагог Марина Назарова, поучаствовали в областном Медиафестивале.
Данный конкурс проходит в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии».
В номинации «Мультипликационный фильм» представили мультфильм «Не такой как все». Ребята из Каширы сняли его в новой мультстудии. Оборудование для неё приобрели в рамках благотворительной помощи от АО «Интер РАО – Электрогенерация».
Дети стремятся с помощью нового оборудования создавать собственные мультипликационные продукты.
Ранее пресс-служба Министерства благоустройства Московской области сообщила об успешном завершении работ по ремонту детской площадки на Центральной улице в деревне Корыстово Каширского городского округа.
В рамках проекта «Замена оборудования детских игровых площадок на дворовых и общественных территориях», площадку на 150 кв. м полностью оборудовали с учётом современных требований безопасности и комфорта.
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В номинации «Мультипликационный фильм» представили мультфильм «Не такой как все». Ребята из Каширы сняли его в новой мультстудии. Оборудование для неё приобрели в рамках благотворительной помощи от АО «Интер РАО – Электрогенерация».
Ранее пресс-служба Министерства благоустройства Московской области сообщила об успешном завершении работ по ремонту детской площадки на Центральной улице в деревне Корыстово Каширского городского округа.
В рамках проекта «Замена оборудования детских игровых площадок на дворовых и общественных территориях», площадку на 150 кв. м полностью оборудовали с учётом современных требований безопасности и комфорта.
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Мария Фирсова