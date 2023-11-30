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В Каширском городском округе пройдут представления в студии «Ковчег»

30 ноября 2023, 23:33
Фото: istockphoto/bobloblaw

Фото: istockphoto/bobloblaw

Жителей Подмосковья приглашают посетить новогодние представления зоостудии «Ковчег» в городском округе Кашире.
В «Ковчеге» воспитывают и выкармливают животных, снимающихся в кино.

Специалистам «Ковчега» удалось наладить систему усыновления среди своих животных: теперь овчарки выкармливают лис, а домашние козы опекают пятнистых оленей. 7-месячного буйвола Бу кормит приемная мама, которой стала корова Матрена.


«Когда легче всего подружится? Когда вы ещё маленькие! Они выращены с маленького возраста, вместе контактируют, играют, живут. Вырастая, эту дружбу они сохраняют», —говорит экскурсовод зоостудии «Ковчег» Дарья Пономарева.
Почти все обитатели студии являются актёрами кино и сериалов. Животные снимаются в рекламе, клипах и телевизионных передачах. Чтобы хорошо снять питомца, нужно придумать, как его заинтересовать: можно превратить всё в игру, к примеру.

Главная кинозвезда «Ковчега» — это говорящий ворон Карлуша. С ним и другими жителями «Ковчега» смогут пообщаться гости представлений. Они состоятся в зоостудии на новогодних и рождественских праздниках.

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#животные
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#кашира
#праздники
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В Подмосковье в сфере глэмпинга работают более 70 объектов
06 декабря 2023, 18:40

Фото: Мининвест МО

Подмосковья глэмпинги могут принимать до 140 тыс человек в год. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Средний уровень заполняемости этого сектора составляет 75%, что позволяет обсуживать порядка 105 тыс туристов в год. Финансовая ёмкость регионального рынка сегодня составляет около 1 млрд рублей. При этом глэмпинг находится в начальной стадии развития и имеет огромный потенциал», – отметила Зиновьева.
Ранее зампред сообщала, что всего в регионе в этой сфере работают 74 объекта.
 
Для дальнейшего развития глэмпинга Мининвест разрабатывает специальные электронные сервисы. Так, отдельные локации для глэмпинга уже присутствуют на инвестиционной карте региона.
 
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#мининвест мо
#туризм
#подмосковье
#московская область
#екатерина зиновьева
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На Пхукете россиянин напугал туристов своим странным поведением
Россиянин разговаривал сам с собой и напугал туристов на Пхукете
06 декабря 2023, 16:26

Фото: istockphoto/Narongrit Sritana

Россиянин напугал туристов на пляже Пхукета людей тем, что кричал и разговаривал сам с собой.
The Phuket Express пишет, что ЧП случилось на пляже Най Янг рядом с одним из отелей. Местные позвонили в полицию и сообщили, что иностранец беспокоит всех громкими звуками. Правоохранители приехали на место и обнаружили босоного мужчину средних лет в майке, шортах. Он оживленно разговаривал сам с собой на русском языке. 

После приезда полицейских россиянин успокоился и поговорил со стражами порядка на английском. Правоохранители уточнили, не требуется ли ему госпитализация или психиатрическая помощь. Россиянин от помощи отказался. Затем гражданин России попросил разрешения вздремнуть на пляжном шезлонге. Полицейские сказали охраннику, который находился поблизости, следить за мужчиной и уехали. 

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#туризм
#туристы
#новости
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Подмосковье победило сразу в семи номинациях Национальной гостиничной премии
05 декабря 2023, 15:16

Фото: Минкульт МО

Московская область получила награды сразу в нескольких номинациях Национальной гостиничной премии 2023. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.
Городской округ Коломна представил Подмосковье и впервые одержал победу в номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса с населением от 100 тыс до 500 тыс человек». 
 
Помимо этого, лучшим мини-отелем (до 15 номеров) названа вилла-отель Provence в Наро-Фоминском городском округе, лучшим загородным отелем – бутик-отель Seneshal luxury resort & spa из Солнечногорска. В номинации «Лучшая концепция продвижения отеля» победил Palmira garden hotel & spa из Ленинского городского округа. Лучший spa-отелем назвали Palmira garden hotel & spa из того же муниципалитета. Лучшим сайтом отеля признан ресурс гостиницы Les art resort из Рузского городского округа. А персоной года признана коммерческий директор Seneshal из Солнечногорска Дарья Дацина
 
Всего в этом году на конкурс было подано около 400 заявок. В финал премии вышли 165 номинантов из 44 регионов. Финалисты определялись по результатам голосования пользователей сайта hotelawards.ru и экспертной коллегии, а затем материалы каждого оценивало профессиональное жюри.
 
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#минкульт мо
#туризм
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#гостиница
#отель
#московская область
#подмосковье
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В Италии появилась новая мошенническая схема для туристов
04 декабря 2023, 19:42

Фото: istockphoto / Choreograph

Туристов предупреждают о новой мошеннической схеме, которую используют уличные художники во Флоренции, Италия.
Об этом рассказал путешественников в TikTok, пишет Daily Mail.

К примеру, на площади Пьяцца-дель-Дуомо во Флоренции появились фальшивые художники, которые размещают несколько рисунков на брусчатке посреди пешеходной дорожки и наблюдают за ними со стороны. Когда случайный прохожий наступает на картины, к нему подбегают художники и требуют компенсации.

«Хотите — верьте, хотите — нет, но это очень легко сделать, особенно в таких оживленных местах, как центр Флоренции. Так что будьте осторожны», —говорит путешественник.
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#италия
#мошенники
#туристы
#новости
#туристический маршрут
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Бортпроводник раскрыл причину, по которой не следует пить кофе в самолете
Бортпроводник рассказал, что чайники на борту моют очень редко
04 декабря 2023, 18:11

Фото: IStock/undrey

Бортпроводник рассказал путешественникам отвратительную причину, из-за которой не стоит пить кофе на борту самолета.
Своим мнением он поделился в TikTok, пишет издание Daily Mail. На видео блогер обратил внимание на пост в Reddit, где пилот посоветовал пассажирам никогда не пить кофе во время полета, потому что это негигиенично. Ёмкости для воды, из которых наполняют чайники, моют очень редко. 

«Не хочу даже думать о плесени и бактериях, которые появляются в этих резервуарах», —рассказал лётчик.
Бортпроводник согласился с коллегой и рассказал ещё одну причину, по которой стоит не пить кофе на борту. По его словам, члены экипажа могут выливать кофейники исключительно в унитазы на борту.

«Я представляю, что в этот момент происходит какой-то выброс частиц, бактерий и чего бы то ни было, что попадает прямо в кофейник», — говорит бортпроводник. 
Автор ролика посоветовал приезжать в аэропорт на 10 минут пораньше, чтобы купить кофе в терминале.

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#аэропорт
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#самолёты
#туристы
#туристический маршрут
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«Мелихово» приглашает на программу «Ёлка в Мелихове. Петя и тайна волшебных часов»
04 декабря 2023, 14:28

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» приглашает на новогоднюю программу «Ёлка в Мелихове. Петя и тайна волшебных часов».
Программа «Ёлка в Мелихове. Петя и тайна волшебных часов», это добрая и поучительная история, в которой дети и взрослые не просто встретятся с настоящим новогодним чудом, но сами станут его творцами.

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово» 
 
«В этом году у нас изменился формат нашей новогодней программы. Гостей традиционно ждет спектакль, он как раз о том, насколько ценно время. Для детей это замечательная возможность поговорить о ценности времени, о том, что его очень сложно вернуть, если оно было утеряно. Все локации выстроены в единой концепции, гостей будут ждать персонажи, которые помогут пройти им этот путь», - рассказала заведующая культурно-просветительским отделом Мария Борова. 

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово» 
 
Начнется праздник спектаклем Мелиховского театра – трогательной волшебной историей о самых важных вещах: о том, как важно беречь время и не терять его понапрасну, ведь потерять время легко, а повернуть его вспять можно только в сказке. 

«Наши маленькие гости уйдут с небольшим сувениром, делают они его в ходе программы. Дети должны помочь Снегурочке и Деду Морозу встретить Новый год. Будут также сладкие подарки, и традиционная "Елочка Гори", живая Мелиховская елка», - отметила Мария. 

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово» 

Чтобы не пропустить праздник, не состариться раньше времени, ничего не прозевать, не огорчаться самим и не огорчать своих близких, ребята изготовят волшебный талисман, который долгие годы сможет украшать семейную новогоднюю елку.

«Этот спектакль был поставлен таким образом, чтобы было интересно и маленьким гостям и взрослым. Для взрослых это будет минутка ностальгии и возвращение в детство, потому что это сказка Советского времени. Мастер-классы тоже рассчитаны для взрослых, им тоже приятно уходить от нас с подарками», - добавила Мария Борова. 
 
Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово» 

Кульминацией праздника станет долгожданная встреча с Дедом Морозом у новогодней мелиховской елки и сладкие подарки. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

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#подмосковье
#праздник
#мелихово
#новый год
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МосОблПарк запустил Новогодний календарь заданий
04 декабря 2023, 13:41

Фото: официальная страница «ВК» АНО «Мособлпарк»

В социальных сетях АНО «МосОблПарк» появился Новогодний календарь заданий, который ведет обратный отсчет до конца 2023 года.
«Безусловно, что до Нового года остается все меньше и меньше, поэтому мы запустили этот календарь заданий, который стал предновогодним маршрутом по подмосковным паркам. Это каждодневные задания и рекомендации как интересно провести декабрь уходящего года. В этом году мы предлагаем разнообразные активности и мероприятия, которые будут интересны любому возрасту и аудитории», - рассказал начальник пиар-отдела АНО «Мособлпарк» Глеб Осипов.
Фото: официальная страница «ВК» АНО «Мособлпарк» 
 
В календаре записаны задания-рекомендации с информацией о предновогодних развлечениях в парках Московской области. Календарь поможет насладиться праздничной атмосферой в парках.

«Главное украшение в наших парках, это новогодние ели, которые оформлены в стилистике культурного кода городского округа, то есть это уникальные новогодние елки с прекрасными украшениями, которые ждут посетителей для фотографий рядом с ними. В этом году в парках у нас 42 резиденции Деда Мороза, там дети могут отправить письмо Деду Морозу, при этом отдельных почтовых ящиков в парках больше, 101, поэтому в оюбом месте будет возможность загадать свое желание», - отметил Глеб Осипов. 

Фото: официальная страница «ВК» АНО «Мособлпарк» 

В течение всего зимнего сезона в будут работать Резиденции и почта Деда Мороза, для посетителей будут доступны увлекательные активности. Все желающие смогут посетить катки и ледовые спектакли, лыжные трассы и тюбинговые горки, сделать снимки в зимних фотозонах и многое другое.

Фото: официальная страница «ВК» АНО «Мособлпарк» 

«Будут работать новогодние ярмарки, где  можно угоститься новогодними блюдами, напитками и приобрести подарки для своих близких. В парках Подмосковья сделано все, чтобы сделать этот правздник незабываемым», - поделился Глеб.  
 
Фото: официальная страница «ВК» АНО «Мособлпарк» 

Официальные страницы МосОблПарка есть в социальных сетях ВКонтакте и  Телеграме.Каждый день, с 1 по 31 декабря, в них будет «открываться» новая ячейка с заданиями-рекомендациями. Завершится отсчет календаря встречей и празднованием Нового года в подмосковных парках.

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#подмосковье
#дети
#мероприятия
#новый год
#парки
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В Московском областном театре драмы и комедии доступны спектакли с тифлокомментированием
04 декабря 2023, 12:10

Фото: официальный сайт Московского областного театра драмы и комедии

В 94 театральном сезоне Московский областной театр драмы и комедии, расположенный в подмосковном Ногинске, запускает проект «Организация проведения спектаклей с тифлокомментированием».
«Тифлокомментирование - это возможность для людей с проблемами зрения прийти на спектакль и насладиться постановкой. У нас в звуковой сидит профессиональный тифлокомментатор высшей категории, она рассказывает в микрофон зрителям, у которых есть наушники, что в данный момент происходит на сцене. Человек не видит картинку, он слышит диалоги, музыку, песни, но какое действие совершил герой, он не понимает. И в этот момент они слышат комментарии, которые помогают понять визуал постановки», - рассказала специалист по работе со СМИ и связям с общественностью Московского областного театра драмы и комедии Марина Кресан.

Фото: официальный сайт Московского областного театра драмы и комедии
 
Реализация проекта стала возможной благодаря грантовой поддержке Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». В рамках программы фонда «Особый взгляд», направленной на реализацию права инвалидов по зрению на доступность к культурным ценностям, театр выиграл гранты на закупку специального оборудования и организацию тифлокомментирования.

Фото: официальный сайт Московского областного театра драмы и комедии

«К нам приезжают и с Подмосковья, и с Москвы, потому что людям с проблемами зрения тоже хочется на спектакли. К тому же, мы единственный государственный театр, расположенный на территории Московской области, который еще и проводит постановки для определённой категории граждан. Ногинск - становится театральным городом, а мы в свою очередь создаем возможности для этого», - отметила Марина. 
 
Фото: официальный сайт Московского областного театра драмы и комедии

Первыми спектакли с тифлокомментированием представили для юных зрителей. Такая возможность была открыта во время показа сказки «Золотой цыпленок, или мой папа самый лучший» 3 декабря, а также сказки «Кот в сапогах» 10 декабря.

Фото: официальный сайт Московского областного театра драмы и комедии

Прямое тифлокомментирование проведет Янина Исаичкина – профессиональный тифлокомментатор высшей категории. Московский областной театр драмы и комедии – театр с 93-летней историей. Сегодня в труппе служат 44 артиста, из которых 8 человек являются заслуженными артистами Российской Федерации и 6 – заслуженными артистами Московской области.

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

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#подмосковье
#искусство
#ногинск
#театр
#спектакль
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Туристка из России отправилась на Кубу и удивилась происходящему в стране
Туристка из России отправилась на Кубу и удивилась ценам и дефициту продуктов
04 декабря 2023, 09:22

Фото: istockphoto/AlbinaTiplyashina

Россиянка побывала на Кубе и назвала то, что увидела в стране разрывом шаблона.
Своим мнением она поделилась на платформе «Дзен» в блоге «Путешествия с камерой». По словам туристки, многие особенности кубинской жизни не укладываются в голове. Например, цены на острове сильно не соответствуют доходам населения. 

«Средняя зарплата на острове — 25 долларов, при этом такси от аэропорта до Варадеро стоит около 40 долларов. Цены совершенно не вяжутся с беднотой вокруг»,-рассказывает россиянка. 
Россиянку удивило и то, что в этой тропической стране мало фруктов, проблема с поставками молока, яиц, а также рыбы. 

«За 16 дней в отеле регулярно были только папайя и огурцы. Ещё иногда появлялся ананас и бананы. Яйца были 3 дня из 16. За молоком выстраивались огромные очереди», —отметила путешественница.
В кубинских магазинах довольно мало продуктов, но базовый набор приобрести можно. Местным зачастую этого не хватает. Но нищета не мешает кубинцам быть отзывчивыми и приветливыми.

«У меня создалось впечатление, что персоналу просто плевать на свою работу. Убирают номер спустя рукава, воду в ресторане можно ждать 15 минут, а девушка на ресепшене минут 10 тебя просто игнорирует»,- говорит россиянка про Кубу, где туризм является одной из основных строчек дохода. 
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#туристы
#туризм
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