В Кашире сотрудники Госавтоинспекции провели встречу со школьниками

Фото: администрация городского округа Кашира
В Кашире сотрудники Госавтоинспекции встретились со школьниками.
В рамках социального раунда «Засветись» и в преддверии школьных каникул инспектор по пропаганде БДД отдела Госавтоинспекции городского округа Кашира, капитан полиции Анна Силаева и отряд ЮИД «Автостоп» провели тематические информационно-разъяснительные беседы с юными участниками дорожного движения.
К примеру, в тарасковской школе автоинспекторы напомнили учащимся правила безопасного поведения на проезжей части и во дворе, объяснили, для чего используют световозвращающие элементы на одежде, сумках и портфелях. Школьники повторили правила дорожного движения.
В финале встречи школьникам вручили световозвращающие значки, которые необходимы для безопасности на дорогах.
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К примеру, в тарасковской школе автоинспекторы напомнили учащимся правила безопасного поведения на проезжей части и во дворе, объяснили, для чего используют световозвращающие элементы на одежде, сумках и портфелях. Школьники повторили правила дорожного движения.
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Мария Фирсова