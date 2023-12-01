Каширские вокалистки стали лауреатами Всероссийского конкурса творчества и искусств

Фото: администрация городского округа Кашира
25 ноября в Озёрах состоялся IV Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусств «Муза вдохновения».
группа 8-9 лет: Лауреатом 1 степени стала Аня Кибикина, Лауреат 3 степени − Эвелина Федина:
группа 10-11 лет: Лауреат 1 степени − Татьяна Ветрова, Лауреатом 2 степени стала Доминика Шевандина, Лауреат 3 степени − Лидия Серикова;
группа 12-13 лет: Лауреат 1 степени − Диана Тереня.
Администрация Каширы поздравляем руководителя и участников с наградами и желает больших успехов в будущем.
Ранее сообщалось, что 25 ноября в Тарасковском сельском спорткомплексе «Спортклуб «Кашира» им. Н.П. Елисеева» прошёл открытый любительский парный турнир по настольному теннису «Тарасковский накат». В турнире участвовали 29 игроков из Каширы, Зарайска, Серебряных Прудов, а также Ступино и Озёр.
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