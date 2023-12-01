В Кашире проверили, насколько парки готовы к зиме

Фото: администрация городского округа Кашира
В Подмосковье 1 декабря начинается ежегодный губернаторский проект «Зима в Подмосковье».
В рамках проекта состоятся различные шоу, акции, мастер-классы, а также спортивные соревнования.
Каширский городской округ готовится к зимнему сезону. Одной из основных площадок для мероприятий будет городской парк отдыха. 1 декабря здесь зажгут ёлки, откроют ярмарки мастеров и фотозоны.
Глава Каширы Михаил Шувалов вместе с председателем Совета депутатов Сергеем Буровым и директором МАУК «Городской парк» Олесей Кожадей в рамках проекта губернатора Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» провели проверку и выяснили, насколько парк готов к зиме.
Там уже открылась резиденция и начала работу почта Деда Мороза. Все, кто верит в чудеса, могут отправить письмо. Парк подготовил сюрпризы для жителей и гостей каширского округа. Среди них оленьи упряжки и спортивные эстафеты.
Школьники из Каширы приняли участие в акции «Фронтовая открытка»
Каширские мультипликаторы участвовали в медиафестивале «Юные таланты Московии»
В деревне Корыстово обновили детскую площадку
Каширский городской округ готовится к зимнему сезону. Одной из основных площадок для мероприятий будет городской парк отдыха. 1 декабря здесь зажгут ёлки, откроют ярмарки мастеров и фотозоны.
Там уже открылась резиденция и начала работу почта Деда Мороза. Все, кто верит в чудеса, могут отправить письмо. Парк подготовил сюрпризы для жителей и гостей каширского округа. Среди них оленьи упряжки и спортивные эстафеты.
«Но это лишь часть приятных перемен, которая ждет здесь наших жителей. С нетерпением ждем 1 декабря, чтобы по традиции зажечь огни новогодних елей и дать старт каширской «Зиме в Подмосковье»,-говорит Михаил Шувалов.Читайте также:
Школьники из Каширы приняли участие в акции «Фронтовая открытка»
Каширские мультипликаторы участвовали в медиафестивале «Юные таланты Московии»
В деревне Корыстово обновили детскую площадку
Мария Фирсова