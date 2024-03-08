Киев построит систему блокировки российских телеканалов на Украине

Фото: РИА Новости/ Стрингер
В девяти областях Украины создадут систему блокировки российского теле- и радиовещания, сообщается Telegram-канале Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Таким образом украинские власти намерены «вытеснить «русский мир» из медиапространства страны, снизить влияние российской пропаганды на украинцев и в то же время повысить уровень информационной безопасности.
На это украинское правительство выделило из резервного фонда госбюджета 152 млн гривен (порядка $4 млн).
Новую систему планируется внедрить в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой и Одесской областях страны, уточнили в Госспецсвязи.
Вещание российских телеканалов на Украине блокируется, начиная с 2015 года.
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На это украинское правительство выделило из резервного фонда госбюджета 152 млн гривен (порядка $4 млн).
Новую систему планируется внедрить в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой и Одесской областях страны, уточнили в Госспецсвязи.
Вещание российских телеканалов на Украине блокируется, начиная с 2015 года.
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Ювелина Бернст