В Казахстане назвали причину отключения российских телеканалов

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Большие долги стали причиной отключения ряда российских телеканалов в Казахстане. Об этом сообщил официальный представитель АО «Первый канал. Всемирная сеть» в республике Ирина Калашникова.
Ранее сообщалось, что оператор платного спутникового и интернет-телевидения в Казахстане TVCOM убрал из сетки вещания несколько российских телеканалов, в числе которых «Первый канал СНГ», «Поехали», «Дом кино», «Дом кино Premium», «Победа», «Карусель», «Бобер» и «О!».
По словам Калашниковой, местный оператор задолжал перед правообладателем большую сумму, а также не продлил договор на 2024 год. В связи с этим, до погашения задолженности российские телеканалы не вернутся в сетку вещания в Казахстане.
Также представитель «Первого канала» подчеркнула, что в TVCOM неоднократно в течение года отправлялись предупреждения о возможном отключении из-за долгов.
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По словам Калашниковой, местный оператор задолжал перед правообладателем большую сумму, а также не продлил договор на 2024 год. В связи с этим, до погашения задолженности российские телеканалы не вернутся в сетку вещания в Казахстане.
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Анастасия Чинкова