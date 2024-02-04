Кинолог рассказал, от чего зависит поведение собаки

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Воспитание собаки зависит от ее тренировки и породы, а не от ее размера, поэтому не следует полагаться на предположение, что маленькие собаки не требуют дрессировки и будут автоматически спокойными и послушными, заявил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в интервью РИА Новости.
«У многих людей существует неправильное представление о собаках: что маленькие — значит безопасные и дружелюбные, а крупные — агрессивные и опасные. Это заблуждение, которое играет злую шутку с владельцами», — пояснил Голубев.Он подчеркнул, что важно осознавать, что размер собаки не имеет значения в этом контексте. Независимо от того, является ли питомец маленьким чихуахуа или крупным сенбернаром, каждая собака требует должного воспитания и ухода.
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