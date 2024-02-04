Кинолог рассказал, от чего зависит поведение собаки

Воспитание собаки зависит от ее тренировки и породы, а не от ее размера, поэтому не следует полагаться на предположение, что маленькие собаки не требуют дрессировки и будут автоматически спокойными и послушными, заявил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в интервью РИА Новости.