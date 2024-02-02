Маленькие собаки с длинным носом живут дольше крупных и плоскомордых псов

Маленькие собаки с длинным носом, такие как уиппеты и миниатюрные таксы, живут на несколько летдольше, чем крупные плоскомордые породы, такие как английские бульдоги. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в четверг, 1 февраля, сообщает AFP.