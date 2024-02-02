Маленькие собаки с длинным носом живут дольше крупных и плоскомордых псов

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Маленькие собаки с длинным носом, такие как уиппеты и миниатюрные таксы, живут на несколько летдольше, чем крупные плоскомордые породы, такие как английские бульдоги. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в четверг, 1 февраля, сообщает AFP.
Исследование, основанное на данных о более чем полумиллионе собак по всей Великобритании, направлено на то, чтобы помочь людям, планирующим завести собаку, убедиться, что они выбрали породу, которая в итоге проживёт долгую и здоровую жизнь.
Кирстен Макмиллан, менеджер по обработке данных британского благотворительного фонда Dogs Trust, объяснила журналистам, что это было первое исследование, в котором изучалось, как ожидаемая продолжительность собачьей жизни варьируется в зависимости от такого широкого спектра факторов, включая породу, размер, форму морды и пол.
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Кирстен Макмиллан, менеджер по обработке данных британского благотворительного фонда Dogs Trust, объяснила журналистам, что это было первое исследование, в котором изучалось, как ожидаемая продолжительность собачьей жизни варьируется в зависимости от такого широкого спектра факторов, включая породу, размер, форму морды и пол.
«У кобеля среднего размера с плоским лицом, такого как английский бульдог, почти в три раза больше шансов прожить более короткую жизнь, чем у суки небольшого размера с длинным лицом, такой как миниатюрная такса или итальянская борзая», — сказала она AFP.Предыдущие исследования показали, что короткие носы плоскомордых собак, также называемых брахицефалами, позволяют им больше походить на человеческих младенцев, что делает их особенно симпатичными для своих владельцев. Но такие короткие носы также вызывают серьезные проблемы с дыханием.
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Артем Путинцев