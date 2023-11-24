Кинологи призвали не вестись на скидки при покупке породистых собак

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При покупке породистой собаки важно помнить несколько правил, — они помогут вам избежать мошенников и недобросовестных заводчиков. Подробнее об этом «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Щенячьи фермыКинологи не рекомендуют покупать собаку на щенячьих фермах, — место, в котором массово выращивают щенков. Как правило, в таких местах собаки растут в антисанитарных условиях. Фермеры не предоставляют документы на животное, не регистрируют собак и чаще всего не ставят необходимые прививки. Это чревато проблемами со здоровьем в будущем.
Это же касается покупки собак по объявлению в интернете. Низкая цена на собак там объясняется отсутствием документов. Однако этот фактор может говорить о мошенничестве: вы можете обнаружить, что ваш крошечный той терьер через полгода превратился в питомца внушительных размеров, отдаленно похожего на своих сородичей.
ЗаводчикиПроверенного заводчика можно найти на крупных кинологических выставках, а также через опытных собаководов.
При общении с таким заводчиком, уточните как давно существует питомник, сколько в нём рождено собак. Можно уточнить, какие титулы есть у выпускников питомника, поинтересуйтесь как содержатся животные, чем их кормят. Покупать щенка лучше в месте, где он родился и вырос, так вы сможете оценить качество содержания собак, взаимоотношения между питомцами, познакомиться с матерью щенка.
Проверенные заводчики не будут предлагать скидки и настаивать на покупке собаки. Такие люди могут задавать много вопросов покупателю о его материальном положении и планах на щенка.
ДоговорПеред покупкой нужно составить договор купли-продажи. В нём нужно прописать кличку щенка, под которой он зарегистрирован в родословной книге РКФ, дату рождения, номер клейма и, если собака чипирована, номер чипа. Также укажите пол щенка, породу, кличку и номера родословных родителей. Помимо этого, вы можете прописать в договоре особые условия, обговорив их с заводчиком.
ДокументыУбедитесь, что вместе с щенком вам выдали все необходимые документы: ветеринарный паспорт с отметками о первичной вакцинации и датой обработки от паразитов, а также метрику щенка (это его первичный документ, на основании которого впоследствии может быть оформлена родословная). Также у собаки должно быть клеймо на внутренней стороне уха или в паху. Клеймо является основным способом идентификации собак в Российской кинологической федерации и в других, официально действующих в нашей стране кинологических системах.
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