Китай заявил о случайном повреждении газопровода Balticconnector

Фото: iStock/Sky_Blue
Пекин признал повреждение газопровода Balticconnector китайским кораблем. Об этом сообщает South China Morning Post.
Уточняется, что правительство КНР назвало инцидент случайным. Согласно информации источника, Пекин провел внутреннее расследование и накануне передал его результаты властям Финляндии и Эстонии.
В переданном сообщении говорится, что причиной аварии является сильный шторм.
Напомним, газопровод Balticconnector проходит по дну Балтийского моря от финского Инкоо до эстонского Палдиски. Давление в трубе резко упало в ночь на 8 октября прошлого года, после чего его клапаны перекрыли.
Читайте также:
Выяснилось, когда будут результаты расследования о повреждении газопровода Balticconnector
Yle: Полиция Финляндии обнаружила повредивший газопровод Balticconnector якорь
Китай высказался об атаке ВСУ на Курскую область
В переданном сообщении говорится, что причиной аварии является сильный шторм.
Напомним, газопровод Balticconnector проходит по дну Балтийского моря от финского Инкоо до эстонского Палдиски. Давление в трубе резко упало в ночь на 8 октября прошлого года, после чего его клапаны перекрыли.
Читайте также:
Выяснилось, когда будут результаты расследования о повреждении газопровода Balticconnector
Yle: Полиция Финляндии обнаружила повредивший газопровод Balticconnector якорь
Китай высказался об атаке ВСУ на Курскую область
Екатерина Коршунова