Китай высказался об атаке ВСУ на Курскую область

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Власти Китая отреагировали на атаку ВСУ в Курской области. Соответствующее заявление опубликовал МИД КНР.
Согласно информации ведомства, Пекин внимательно следит за развитием ситуации. МИД Китая призвал Россию и Украину соблюдать «три принципа» охлаждения ситуации: не допускать распространение боевых действий вовне, эскалации конфликта и усиления огня.
Уточняется, что КНР продолжит поддерживать международные контакты и играть конструктивную роль в содействии урегулированию конфликта.
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.
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Уточняется, что КНР продолжит поддерживать международные контакты и играть конструктивную роль в содействии урегулированию конфликта.
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.
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Екатерина Коршунова