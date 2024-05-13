Клуб «Ночные волки» открыл сезон проездом по Москве и мотошоу

Мотоциклисты из разных уголков России открыли сезон. Они встретились в Байк-центре мотоклуба «Ночные волки» и стартовали к ВДНХ, где была запланирована первая остановка.
Как рассказал президент мотоклуба Александр «Хирург» Залдастанов, в этом году мотоциклисты получили возможность провести программу у монумента «Рабочий и Колхозница».
Зрелищную программу мотоклуб разработал специально ко Дню Победы. Посмотреть её собралось множество зрителей.
Фото: телеканал 360
На сцену вышли бойцы спецоперации. Андрей Мищенко с позывным «Голивуд» – командир отряда «Ночные волки» интернациональной бригады «Пятнашка». В феврале он командовал эвакуацией раненых под танковым огнём. Был тяжело ранен, награждён медалью «За воинскую доблесть».
Фото: телеканал 360
Александр Корушкин с позывным «Псков» при попытке прорыва противника одного из флангов в Авдеевской промзоне, командовал обороной. Боец получил тяжёлое осколочное ранение в голову, но сумел восстановиться.
Фото: телеканал 360
Аплодисментами приветствовали военнослужащего Андрея Алтухова с позывным «Бульдог». В боях мужчина лишился обеих ног, но его дух остался несломленным.
Фото: телеканал 360
Фото: телеканал 360
Затем на площадь перед монументом выехал огромный железный волк, оформленный в стилистике «Поезда Победы». Он вёз Земной шар. Внутри шара ревели моторы.
Александр Залдастанов прочитал перед собравшимися стихи. Перед ними также выступила певица Юлия Чичерина.
Следующей точкой мотопробега стал Парк Победы на Поклонной горе. Там «Ночные волки» передали музею Победы памятные монеты. Старые монеты СССР опускали в символическую сокровищницу и гости парка.
Кульминацией открытия Мотосезона стало мотошоу от «Ночных волков» в Байк-центре.
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Зрелищную программу мотоклуб разработал специально ко Дню Победы. Посмотреть её собралось множество зрителей.
Фото: телеканал 360
«В мотоколонне ехали наши близкие, участники СВО, те, кто, пройдя через горнило сегодняшней войны и получив ранения и увечья, всё равно рвётся на фронт. Война – это не только технология. Это еще и дух», – обратился к собравшимся обратился Залдастанов.
На сцену вышли бойцы спецоперации. Андрей Мищенко с позывным «Голивуд» – командир отряда «Ночные волки» интернациональной бригады «Пятнашка». В феврале он командовал эвакуацией раненых под танковым огнём. Был тяжело ранен, награждён медалью «За воинскую доблесть».
Фото: телеканал 360
Александр Корушкин с позывным «Псков» при попытке прорыва противника одного из флангов в Авдеевской промзоне, командовал обороной. Боец получил тяжёлое осколочное ранение в голову, но сумел восстановиться.
Фото: телеканал 360
Аплодисментами приветствовали военнослужащего Андрея Алтухова с позывным «Бульдог». В боях мужчина лишился обеих ног, но его дух остался несломленным.
Фото: телеканал 360
«Спасибо Хирургу, что позвал. Мы делаем большое дело, завершаем не законченное нашими дедами и прадедами. Мы делаем всё для лучшего будущего нашей Родины, нашей детей», – заявил Герой России Сергей Бойко с позывным «Кубань».
Фото: телеканал 360
Затем на площадь перед монументом выехал огромный железный волк, оформленный в стилистике «Поезда Победы». Он вёз Земной шар. Внутри шара ревели моторы.
Александр Залдастанов прочитал перед собравшимися стихи. Перед ними также выступила певица Юлия Чичерина.
Следующей точкой мотопробега стал Парк Победы на Поклонной горе. Там «Ночные волки» передали музею Победы памятные монеты. Старые монеты СССР опускали в символическую сокровищницу и гости парка.
Кульминацией открытия Мотосезона стало мотошоу от «Ночных волков» в Байк-центре.
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Лора Луганская