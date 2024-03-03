Кнайсль на русском языке рассказала, что планирует жить в РФ

В Европейской комиссии оценили риски приостановки поставок российского газа через Украину и пришли к выводу, что это приведёт к «наихудшему сценарию» для стран, зависящих от российского сырья, об этом пишет Politico со ссылкой на конфиденциальный документ ЕК.