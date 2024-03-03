Кнайсль на русском языке рассказала, что планирует жить в РФ

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Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что окончательно переехала в РФ и рассказала о своих планах на русском языке, видео публикует ТАСС.
На русском языке австрийка заявила, что планирует не просто работать в России, но и жить. Она также сообщила, что не является городским жителем и предпочла бы жить где-нибудь в Рязанской области.
Политик также заявила, что уже чувствует себя в России как дома. По её словам, ей пока что не так хорошо удаётся говорить на русском языке, однако, в РФ она уже отчётливо «чувствует человеческое тепло».
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«Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна», — отметила экс-глава австрийского МИД на лекции Всемирного фестиваля молодежи.
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Евгения Парфентьева