Экс-глава МИД Австрии Кнайсль указала на точность прогнозов Путина

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Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в ходе интервью журналисту Флавио фон Вицлебену отметила точность прогнозов президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет «Лента.ру».
Фон Вицлебену напомнила, как во время пленарного выступления на экономическом форуме в Санкт-Петербурге глава государства заявил, что РФ в десятке крупнейших экономических держав находится на шестом месте и может обогнать ФРГ.
Глава МИД Германии подчеркнула, что спустя два месяца после речи Путина так и произошло, когда российская экономика в указанном рейтинге обошла немецкую.
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Глава МИД Германии подчеркнула, что спустя два месяца после речи Путина так и произошло, когда российская экономика в указанном рейтинге обошла немецкую.
«Это событие в экономической политике», — заключила Карин Кнайсль.
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Диана Аванесян