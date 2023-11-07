Компания Nike обвинила New Balance в краже технологии производства кроссовок

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Компания Nike подала в суд на New Balance и Skecers. Представители известной фирмы обвиняют конкурентов в том, что те использовали при производстве верхних частей кроссовок запатентованную технологию Nike Flyknit.
В публикации указано, что Adidas и Puma сумели урегулировать иски, предъявленные им компанией Nike. Решение по делу против фирмы Lululemon пока не вынесено.
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